Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Carlsberg, Geberit, Sunrise et ASR Nederland)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARLSBERG CARLb.CO - Le brasseur danois a publié mercredi un résultat d'exploitation de 7,45 milliards de couronnes danoises (1,09 milliard d'euros) pour le premier semestre, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes, tout en resserrant la fourchette de ses prévisions de bénéfice annuel vers la limite supérieure.

* EQUINOR EQNR.OL a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation dans une licence d'exploration pétrolière en Namibie auprès d'une filiale du géant américain Chevron CVX.N .

* ASR NEDERLAND ASRNL.AS - Le groupe d'assurance néerlandais a dépassé mercredi les attentes concernant sa génération de capital semestrielle, grâce à de solides performances dans toutes ses divisions.

* GEBERIT GEBN.S - Le fournisseur suisse de matériel de plomberie a publié mercredi des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, compensant la hausse des coûts des matières premières grâce à des hausses de prix et à des réductions de coûts.

* SUNRISE COMMUNICATIONS SUNN.S - L'opérateur de télécommunications a fait état mercredi d'un résultat opérationnel ajusté au deuxième trimestre conforme aux prévisions et a réaffirmé ses prévisions annuelles.

* TUI TUI1n.DE a enregistré un fort volume de réservations au cours des dernières semaines, ce qui confirme les prévisions d'un bon exercice, a déclaré mercredi à la chaîne de télévision ZDF le président du directoire du voyagiste allemand, Sebastian Ebel.

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(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)