Luxshare, un fournisseur d'Apple basé en Chine, fixe le prix de son introduction en Bourse à Hong Kong, d'un montant de 3 milliards de dollars, dans le haut de la fourchette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Luxshare fixe le prix de son introduction en Bourse à Hong Kong au plafond de la fourchette annoncée, à 63,28 HK$ par action

* Les fonds levés serviront à financer l'expansion, la modernisation des usines grâce à l'IA et le remboursement de la dette

* Les actions devraient être cotées à Hong Kong à partir du 9 juillet

(Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5 et 6, et du contexte aux paragraphes 7 à 9) par Rajasik Mukherjee

La société Luxshare Precision Industry

002475.SZ , dont le siège social est situé en Chine, a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à Hong Kong dans le haut de la fourchette annoncée, dans le but de lever environ 24,27 milliards de HK$ (3,09 milliards de dollars).

Ce fournisseur d’Apple AAPL.O , coté à Shenzhen, a précisé que le prix d’offre avait été fixé à 63,28 HK$ par action H et que 383,5 millions d’actions seraient vendues.

Selon le prospectus de Luxshare, le produit de cette opération servira à accroître les capacités de production dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public, à financer la modernisation des usines grâce à l’intelligence artificielle, à rembourser la dette et à renforcer le fonds de roulement.

Une part importante est réservée à l’électronique automobile, Luxshare s’implantant davantage dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules intelligents, un secteur en forte croissance.

“L’introduction en Bourse de Luxshare à Hong Kong est intéressante car elle intervient à un moment où les marchés boursiers mondiaux surfent encore sur l’euphorie liée à l’IA”, a déclaré Lukman Leong, analyste chez Doo Financial Futures, une société de courtage.

“Je considère que cette introduction en Bourse bénéficie du sentiment positif actuel du marché à l’égard de l’IA et des chaînes d’approvisionnement technologiques, tout en reflétant l’attrait renouvelé de Hong Kong en tant que lieu privilégié de levée de fonds à l’international pour les entreprises chinoises.”

Luxshare fait partie des cinq entreprises chinoises spécialisées dans la technologie et la fabrication de pointe qui ont lancé la semaine dernière leur introduction en Bourse à Hong Kong .

Au cours du premier semestre 2026, les nouvelles introductions en Bourse à Hong Kong ont atteint environ 22,45 milliards de dollars, soit une hausse de près de 57 % par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le début d’année le plus actif pour la ville depuis cinq ans, selon les données de LSEG.

Cette forte activité a contribué à faire de Hong Kong l’une des places boursières les plus actives au monde en matière de nouvelles émissions cette année, l’amélioration du sentiment des investisseurs et la demande soutenue encourageant les entreprises technologiques et manufacturières à lever des capitaux.

La société a indiqué qu’elle prévoyait d’annoncer le niveau de la demande des investisseurs pour son introduction internationale le 8 juillet, la cotation de ses actions devant débuter le lendemain.

Fondée par la milliardaire chinoise Wang Laichun, Luxshare est l’un des principaux fournisseurs d’Apple et fabrique des routeurs, des modules de recharge sans fil et des équipements de visioconférence.

Dans un autre communiqué boursier, Chaozhou Three-Circle

300408.SZ , un fabricant de matériaux céramiques électroniques, a fixé le prix de son introduction en Bourse sous forme d’actions H à 100,30 HK$, afin de lever environ 7,16 milliards de HK$.

(1 $ = 7,8425 dollars de Hong Kong)