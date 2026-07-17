Lumibird négocie une cession de sa division médicale

Lumibird annonce son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de sa division médicale à IPG Photonics Corporation, pour une valeur d'entreprise de 300 MEUR, pouvant être majorée d'un complément de prix pouvant atteindre 50 MEUR en fonction des performances futures en 2026 et 2027.

Le spécialiste des technologies laser explique que l'opération proposée permettrait à ses deux divisions, médicale et photonique, de franchir leur prochaine étape de développement dans les meilleures conditions possibles.

Recentré sur la photonique, le groupe serait idéalement positionné pour accélérer son développement sur des marchés où celle-ci revêt une importance stratégique croissante, notamment dans la défense, l'espace, l'industrie, les sciences, l'environnement et les applications de télémétrie de nouvelle génération.

L'opération envisagée pourrait être finalisée au cours du 4e trimestre 2026, après consultation des instances représentatives du personnel concernées et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles, notamment de l'octroi par l'AMF d'un non-lieu au dépôt d'une offre publique de retrait.

Le produit de cette opération permettrait de renforcer considérablement le bilan de Lumibird, de réduire sensiblement son endettement et de dégager des ressources supplémentaires pour accélérer les investissements en R&D, les capacités industrielles, l'excellence opérationnelle et l'expansion internationale.

Il offrirait également à la société une plus grande flexibilité pour saisir de futures opportunités stratégiques, tout en permettant de redistribuer aux actionnaires une part significative du produit de l'opération.