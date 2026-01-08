LUMIBIRD : Lumibird : bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :
- 39 321 titres
- 149 678,68 Euros en espèce
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|57 055 titres
|1 102 446,45 EUR
|376 transactions
|VENTE
|51 159 titres
|1 004 267,00 EUR
|285 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 33 425 titres
- 250 208,85 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 5 683 titres
- 319 729,50 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser, Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical, La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech, La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie,
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie,
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris, FR0000038242 – LBIRD
www,lumibird,com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders
Contacts
|
Groupe LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel, +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird,com
|
Groupe LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Transformation Officer
Tel, +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird,com
|
ACTUS
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel, +33(1) 53 65 37 91
lumibird@actus,net
Annexe : détail des opérations journalières
|LBIRD FP
|Achats
|Vente
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Total
|376
|57 055
|1 102 446,45
|285
|51 159
|1 004 267,00
|01/07/2025
|1
|1
|18,65
|4
|851
|16 061,65
|02/07/2025
|3
|701
|12 776,60
|1
|1
|18,60
|03/07/2025
|1
|1
|18,50
|3
|681
|12 678,50
|04/07/2025
|4
|881
|16 201,50
|2
|271
|5 108,00
|07/07/2025
|3
|409
|7 544,40
|1
|1
|19,20
|08/07/2025
|4
|1 201
|21 449,00
|1
|1
|18,50
|09/07/2025
|1
|1
|18,20
|5
|1 181
|22 027,70
|10/07/2025
|3
|641
|12 003,40
|2
|281
|5 380,90
|11/07/2025
|1
|1
|19,60
|6
|1 601
|31 672,10
|14/07/2025
|3
|701
|13 197,00
|2
|271
|5 216,50
|15/07/2025
|4
|851
|16 141,35
|1
|1
|19,35
|16/07/2025
|4
|821
|15 179,80
|1
|1
|18,80
|17/07/2025
|1
|1
|18,60
|4
|871
|16 272,10
|18/07/2025
|1
|1
|18,80
|3
|681
|13 052,80
|21/07/2025
|4
|841
|15 969,40
|3
|671
|13 148,40
|22/07/2025
|4
|861
|16 005,35
|2
|81
|1 542,85
|23/07/2025
|4
|811
|14 832,50
|1
|1
|18,50
|24/07/2025
|1
|1
|18,60
|2
|291
|5 427,10
|25/07/2025
|1
|1
|18,45
|5
|1 161
|22 115,45
|28/07/2025
|4
|811
|15 805,90
|1
|1
|19,90
|29/07/2025
|8
|2 581
|47 105,60
|1
|1
|18,60
|30/07/2025
|1
|1
|18,75
|3
|751
|14 169,25
|31/07/2025
|4
|671
|12 641,05
|1
|1
|19,05
|01/08/2025
|3
|511
|9 364,40
|3
|491
|9 241,90
|04/08/2025
|1
|1
|18,80
|5
|1 241
|23 949,30
|05/08/2025
|1
|1
|19,75
|4
|781
|15 901,75
|06/08/2025
|4
|691
|14 179,80
|2
|291
|6 139,80
|07/08/2025
|4
|881
|17 615,80
|1
|1
|20,80
|08/08/2025
|4
|641
|12 557,40
|1
|1
|19,90
|11/08/2025
|6
|1 381
|26 453,55
|1
|1
|19,55
|12/08/2025
|1
|1
|18,50
|1
|1
|18,50
|13/08/2025
|2
|231
|4 215,95
|2
|321
|5 986,45
|14/08/2025
|1
|1
|18,30
|2
|21
|388,30
|15/08/2025
|2
|231
|4 204,50
|1
|1
|18,50
|18/08/2025
|1
|1
|18,50
|3
|648
|12 118,10
|19/08/2025
|4
|591
|10 868,55
|1
|1
|18,55
|20/08/2025
|1
|1
|18,35
|3
|771
|14 314,85
|21/08/2025
|1
|1
|18,20
|1
|1
|18,20
|22/08/2025
|1
|1
|18,30
|1
|1
|18,30
|25/08/2025
|4
|621
|11 171,30
|1
|1
|18,30
|26/08/2025
|6
|1 291
|21 988,20
|1
|1
|17,20
|27/08/2025
|4
|541
|8 981,00
|1
|1
|17,00
|28/08/2025
|1
|1
|16,50
|3
|811
|13 639,50
|29/08/2025
|4
|571
|9 364,15
|1
|1
|16,65
|01/09/2025
|1
|1
|16,15
|3
|801
|13 150,15
|02/09/2025
|4
|591
|9 603,95
|1
|1
|16,45
|03/09/2025
|2
|231
|3 638,50
|4
|991
|16 174,50
|04/09/2025
|4
|591
|9 663,40
|4
|971
|16 522,40
|05/09/2025
|1
|1
|16,90
|4
|961
|16 352,40
|08/09/2025
|1
|1
|16,70
|4
|1 051
|17 866,70
|09/09/2025
|1
|1
|16,65
|4
|911
|15 608,15
|10/09/2025
|3
|611
|10 464,05
|4
|881
|15 622,05
|11/09/2025
|3
|601
|10 743,65
|3
|711
|13 095,15
|12/09/2025
|4
|751
|13 697,05
|1
|1
|18,55
|15/09/2025
|1
|1
|18,20
|4
|901
|16 698,20
|16/09/2025
|1
|1
|19,15
|4
|871
|16 722,15
|17/09/2025
|4
|781
|14 792,20
|1
|1
|19,20
|18/09/2025
|1
|1
|18,85
|4
|871
|16 620,35
|19/09/2025
|1
|1
|19,50
|2
|281
|5 493,50
|22/09/2025
|6
|1 444
|27 445,45
|2
|281
|5 549,30
|23/09/2025
|1
|1
|19,90
|3
|581
|11 827,90
|24/09/2025
|8
|2 471
|46 716,65
|5
|1 141
|23 399,15
|25/09/2025
|3
|531
|10 501,20
|4
|881
|18 095,20
|26/09/2025
|4
|681
|13 702,50
|1
|1
|20,50
|29/09/2025
|1
|1
|20,70
|1
|1
|20,70
|30/09/2025
|3
|381
|7 937,00
|2
|301
|6 441,00
|01/10/2025
|3
|361
|7 615,50
|1
|1
|21,50
|02/10/2025
|6
|1 271
|26 365,40
|1
|1
|21,40
|03/10/2025
|4
|641
|13 032,80
|2
|302
|6 341,80
|06/10/2025
|6
|1 111
|22 047,40
|1
|1
|20,40
|07/10/2025
|2
|16
|317,00
|2
|361
|7 292,00
|08/10/2025
|3
|213
|4 171,60
|3
|921
|18 531,60
|09/10/2025
|4
|566
|11 282,60
|1
|1
|20,10
|10/10/2025
|5
|741
|14 660,10
|1
|1
|20,10
|13/10/2025
|4
|551
|10 541,60
|3
|931
|18 361,60
|14/10/2025
|4
|591
|11 347,20
|1
|1
|19,20
|15/10/2025
|1
|1
|19,80
|3
|931
|18 433,80
|16/10/2025
|1
|1
|19,80
|4
|1 091
|21 930,80
|17/10/2025
|8
|1 434
|28 731,50
|1
|1
|20,30
|20/10/2025
|1
|1
|20,60
|4
|1 091
|22 912,60
|21/10/2025
|6
|1 071
|22 647,50
|4
|1 045
|23 526,90
|22/10/2025
|3
|259
|5 278,00
|1
|1
|20,60
|23/10/2025
|5
|781
|15 687,60
|1
|1
|20,60
|24/10/2025
|1
|1
|20,50
|2
|351
|7 265,50
|27/10/2025
|1
|1
|20,70
|2
|351
|7 440,70
|28/10/2025
|1
|1
|21,30
|4
|1 081
|23 097,30
|29/10/2025
|1
|1
|21,50
|5
|1 591
|34 714,50
|30/10/2025
|6
|1 381
|29 477,90
|1
|1
|21,90
|31/10/2025
|1
|1
|21,30
|2
|341
|7 365,30
|03/11/2025
|1
|1
|22,60
|5
|1 131
|25 660,60
|04/11/2025
|6
|1 391
|29 829,90
|1
|1
|21,90
|05/11/2025
|6
|1 251
|25 952,30
|1
|1
|21,30
|06/11/2025
|1
|1
|20,70
|3
|901
|18 940,70
|07/11/2025
|2
|261
|5 272,30
|1
|1
|20,30
|10/11/2025
|1
|1
|20,60
|3
|881
|18 344,60
|11/11/2025
|5
|931
|19 073,00
|1
|1
|21,00
|12/11/2025
|4
|711
|14 171,60
|2
|2
|41,20
|13/11/2025
|5
|811
|16 046,10
|1
|1
|20,10
|14/11/2025
|4
|591
|11 524,50
|2
|361
|7 219,50
|17/11/2025
|1
|1
|20,70
|5
|1 701
|35 677,70
|18/11/2025
|6
|1 161
|24 229,00
|1
|1
|21,00
|19/11/2025
|6
|1 031
|21 285,10
|1
|1
|21,10
|20/11/2025
|4
|531
|10 636,30
|2
|361
|7 472,30
|21/11/2025
|6
|921
|17 998,80
|1
|1
|19,80
|24/11/2025
|4
|461
|8 865,60
|1
|1
|19,60
|25/11/2025
|2
|131
|2 541,70
|1
|1
|19,70
|26/11/2025
|4
|431
|8 419,80
|1
|1
|19,80
|27/11/2025
|2
|121
|2 323,40
|2
|381
|7 467,40
|28/11/2025
|1
|1
|19,45
|3
|409
|7 981,05
|01/12/2025
|5
|561
|10 707,50
|2
|381
|7 467,50
|02/12/2025
|4
|431
|8 288,30
|2
|381
|7 505,30
|03/12/2025
|1
|1
|19,50
|4
|1 154
|22 957,40
|04/12/2025
|1
|1
|20,30
|3
|535
|10 946,70
|05/12/2025
|1
|1
|20,70
|2
|361
|7 544,70
|08/12/2025
|3
|241
|4 860,70
|1
|1
|20,70
|09/12/2025
|1
|1
|20,40
|4
|1 111
|22 997,40
|10/12/2025
|6
|1 071
|22 111,00
|1
|1
|21,00
|11/12/2025
|1
|1
|20,30
|1
|1
|20,30
|12/12/2025
|1
|1
|20,30
|1
|1
|20,30
|15/12/2025
|4
|551
|11 037,40
|3
|931
|19 385,40
|16/12/2025
|4
|581
|11 754,30
|1
|1
|20,30
|17/12/2025
|5
|681
|13 611,40
|1
|1
|20,40
|18/12/2025
|1
|1
|20,20
|3
|372
|7 588,80
|19/12/2025
|2
|161
|3 268,30
|1
|1
|20,30
|22/12/2025
|1
|1
|20,60
|3
|951
|19 896,60
|23/12/2025
|1
|1
|20,50
|1
|1
|20,50
|24/12/2025
|1
|1
|20,90
|1
|1
|20,90
|25/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|26/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|29/12/2025
|1
|1
|20,80
|1
|1
|20,80
|30/12/2025
|3
|202
|4 178,50
|1
|1
|20,90
|31/12/2025
|2
|171
|3 522,80
|1
|1
|20,80
- SECURITY MASTER Key : mW2fZMZsl2bFlp+alpltZ2Zsbmlil5HJmGPLxWlolZfGmWppmJqXmciWZnJmnWxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95878-260108lumibird_bilancl_s2_2025_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer