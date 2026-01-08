LUMIBIRD : Lumibird : bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

39 321 titres

149 678,68 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 57 055 titres 1 102 446,45 EUR 376 transactions VENTE 51 159 titres 1 004 267,00 EUR 285 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 425 titres

250 208,85 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser, Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical, La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech, La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie,

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie,

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris, FR0000038242 – LBIRD www,lumibird,com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel, +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird,com Groupe LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Transformation Officer

Tel, +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird,com ACTUS

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel, +33(1) 53 65 37 91

lumibird@actus,net

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 376 57 055 1 102 446,45 285 51 159 1 004 267,00 01/07/2025 1 1 18,65 4 851 16 061,65 02/07/2025 3 701 12 776,60 1 1 18,60 03/07/2025 1 1 18,50 3 681 12 678,50 04/07/2025 4 881 16 201,50 2 271 5 108,00 07/07/2025 3 409 7 544,40 1 1 19,20 08/07/2025 4 1 201 21 449,00 1 1 18,50 09/07/2025 1 1 18,20 5 1 181 22 027,70 10/07/2025 3 641 12 003,40 2 281 5 380,90 11/07/2025 1 1 19,60 6 1 601 31 672,10 14/07/2025 3 701 13 197,00 2 271 5 216,50 15/07/2025 4 851 16 141,35 1 1 19,35 16/07/2025 4 821 15 179,80 1 1 18,80 17/07/2025 1 1 18,60 4 871 16 272,10 18/07/2025 1 1 18,80 3 681 13 052,80 21/07/2025 4 841 15 969,40 3 671 13 148,40 22/07/2025 4 861 16 005,35 2 81 1 542,85 23/07/2025 4 811 14 832,50 1 1 18,50 24/07/2025 1 1 18,60 2 291 5 427,10 25/07/2025 1 1 18,45 5 1 161 22 115,45 28/07/2025 4 811 15 805,90 1 1 19,90 29/07/2025 8 2 581 47 105,60 1 1 18,60 30/07/2025 1 1 18,75 3 751 14 169,25 31/07/2025 4 671 12 641,05 1 1 19,05 01/08/2025 3 511 9 364,40 3 491 9 241,90 04/08/2025 1 1 18,80 5 1 241 23 949,30 05/08/2025 1 1 19,75 4 781 15 901,75 06/08/2025 4 691 14 179,80 2 291 6 139,80 07/08/2025 4 881 17 615,80 1 1 20,80 08/08/2025 4 641 12 557,40 1 1 19,90 11/08/2025 6 1 381 26 453,55 1 1 19,55 12/08/2025 1 1 18,50 1 1 18,50 13/08/2025 2 231 4 215,95 2 321 5 986,45 14/08/2025 1 1 18,30 2 21 388,30 15/08/2025 2 231 4 204,50 1 1 18,50 18/08/2025 1 1 18,50 3 648 12 118,10 19/08/2025 4 591 10 868,55 1 1 18,55 20/08/2025 1 1 18,35 3 771 14 314,85 21/08/2025 1 1 18,20 1 1 18,20 22/08/2025 1 1 18,30 1 1 18,30 25/08/2025 4 621 11 171,30 1 1 18,30 26/08/2025 6 1 291 21 988,20 1 1 17,20 27/08/2025 4 541 8 981,00 1 1 17,00 28/08/2025 1 1 16,50 3 811 13 639,50 29/08/2025 4 571 9 364,15 1 1 16,65 01/09/2025 1 1 16,15 3 801 13 150,15 02/09/2025 4 591 9 603,95 1 1 16,45 03/09/2025 2 231 3 638,50 4 991 16 174,50 04/09/2025 4 591 9 663,40 4 971 16 522,40 05/09/2025 1 1 16,90 4 961 16 352,40 08/09/2025 1 1 16,70 4 1 051 17 866,70 09/09/2025 1 1 16,65 4 911 15 608,15 10/09/2025 3 611 10 464,05 4 881 15 622,05 11/09/2025 3 601 10 743,65 3 711 13 095,15 12/09/2025 4 751 13 697,05 1 1 18,55 15/09/2025 1 1 18,20 4 901 16 698,20 16/09/2025 1 1 19,15 4 871 16 722,15 17/09/2025 4 781 14 792,20 1 1 19,20 18/09/2025 1 1 18,85 4 871 16 620,35 19/09/2025 1 1 19,50 2 281 5 493,50 22/09/2025 6 1 444 27 445,45 2 281 5 549,30 23/09/2025 1 1 19,90 3 581 11 827,90 24/09/2025 8 2 471 46 716,65 5 1 141 23 399,15 25/09/2025 3 531 10 501,20 4 881 18 095,20 26/09/2025 4 681 13 702,50 1 1 20,50 29/09/2025 1 1 20,70 1 1 20,70 30/09/2025 3 381 7 937,00 2 301 6 441,00 01/10/2025 3 361 7 615,50 1 1 21,50 02/10/2025 6 1 271 26 365,40 1 1 21,40 03/10/2025 4 641 13 032,80 2 302 6 341,80 06/10/2025 6 1 111 22 047,40 1 1 20,40 07/10/2025 2 16 317,00 2 361 7 292,00 08/10/2025 3 213 4 171,60 3 921 18 531,60 09/10/2025 4 566 11 282,60 1 1 20,10 10/10/2025 5 741 14 660,10 1 1 20,10 13/10/2025 4 551 10 541,60 3 931 18 361,60 14/10/2025 4 591 11 347,20 1 1 19,20 15/10/2025 1 1 19,80 3 931 18 433,80 16/10/2025 1 1 19,80 4 1 091 21 930,80 17/10/2025 8 1 434 28 731,50 1 1 20,30 20/10/2025 1 1 20,60 4 1 091 22 912,60 21/10/2025 6 1 071 22 647,50 4 1 045 23 526,90 22/10/2025 3 259 5 278,00 1 1 20,60 23/10/2025 5 781 15 687,60 1 1 20,60 24/10/2025 1 1 20,50 2 351 7 265,50 27/10/2025 1 1 20,70 2 351 7 440,70 28/10/2025 1 1 21,30 4 1 081 23 097,30 29/10/2025 1 1 21,50 5 1 591 34 714,50 30/10/2025 6 1 381 29 477,90 1 1 21,90 31/10/2025 1 1 21,30 2 341 7 365,30 03/11/2025 1 1 22,60 5 1 131 25 660,60 04/11/2025 6 1 391 29 829,90 1 1 21,90 05/11/2025 6 1 251 25 952,30 1 1 21,30 06/11/2025 1 1 20,70 3 901 18 940,70 07/11/2025 2 261 5 272,30 1 1 20,30 10/11/2025 1 1 20,60 3 881 18 344,60 11/11/2025 5 931 19 073,00 1 1 21,00 12/11/2025 4 711 14 171,60 2 2 41,20 13/11/2025 5 811 16 046,10 1 1 20,10 14/11/2025 4 591 11 524,50 2 361 7 219,50 17/11/2025 1 1 20,70 5 1 701 35 677,70 18/11/2025 6 1 161 24 229,00 1 1 21,00 19/11/2025 6 1 031 21 285,10 1 1 21,10 20/11/2025 4 531 10 636,30 2 361 7 472,30 21/11/2025 6 921 17 998,80 1 1 19,80 24/11/2025 4 461 8 865,60 1 1 19,60 25/11/2025 2 131 2 541,70 1 1 19,70 26/11/2025 4 431 8 419,80 1 1 19,80 27/11/2025 2 121 2 323,40 2 381 7 467,40 28/11/2025 1 1 19,45 3 409 7 981,05 01/12/2025 5 561 10 707,50 2 381 7 467,50 02/12/2025 4 431 8 288,30 2 381 7 505,30 03/12/2025 1 1 19,50 4 1 154 22 957,40 04/12/2025 1 1 20,30 3 535 10 946,70 05/12/2025 1 1 20,70 2 361 7 544,70 08/12/2025 3 241 4 860,70 1 1 20,70 09/12/2025 1 1 20,40 4 1 111 22 997,40 10/12/2025 6 1 071 22 111,00 1 1 21,00 11/12/2025 1 1 20,30 1 1 20,30 12/12/2025 1 1 20,30 1 1 20,30 15/12/2025 4 551 11 037,40 3 931 19 385,40 16/12/2025 4 581 11 754,30 1 1 20,30 17/12/2025 5 681 13 611,40 1 1 20,40 18/12/2025 1 1 20,20 3 372 7 588,80 19/12/2025 2 161 3 268,30 1 1 20,30 22/12/2025 1 1 20,60 3 951 19 896,60 23/12/2025 1 1 20,50 1 1 20,50 24/12/2025 1 1 20,90 1 1 20,90 25/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 29/12/2025 1 1 20,80 1 1 20,80 30/12/2025 3 202 4 178,50 1 1 20,90 31/12/2025 2 171 3 522,80 1 1 20,80