LUMIBIRD : Lumibird : bilan semestriel du contrat de liquidité

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

33,942 titres 282,868.69 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 41,693 titres 963,030.65 EUR 292 transactions VENTE 47,072 titres 1,105,490.65 EUR 282 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39,321 titres 149,678.68 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5,683 titres 319,729.50 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris.

FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

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Président Directeur Général

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info@lumibird.com LUMIBIRD

Andrew Moysey

Chief Financial Officer

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Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@actus.fr

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP Achats Vente Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 292 41 693 963 030,65 282 47 072 1 105 490,65 01/01/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2026 1 1 21,10 2 541 11 469,10 05/01/2026 1 1 21,40 2 141 3 031,40 06/01/2026 3 291 6 102,40 1 1 21,40 07/01/2026 1 1 20,90 4 1 591 33 930,90 08/01/2026 3 431 9 073,40 1 1 21,40 09/01/2026 1 1 21,20 4 961 21 006,20 12/01/2026 1 1 21,70 1 1 21,70 13/01/2026 1 1 21,60 5 1 241 27 851,60 14/01/2026 4 611 13 821,10 1 1 23,10 15/01/2026 3 282 6 340,20 1 1 22,80 16/01/2026 3 364 8 248,80 3 751 17 630,00 19/01/2026 4 561 12 959,10 1 1 23,10 20/01/2026 3 281 6 467,40 1 1 23,40 21/01/2026 2 121 2 759,20 2 161 3 767,20 22/01/2026 2 121 2 795,60 1 1 23,60 23/01/2026 2 121 2 771,10 1 1 23,10 26/01/2026 2 112 2 531,60 1 1 23,00 27/01/2026 7 1 221 26 015,80 1 1 21,80 28/01/2026 1 1 22,80 5 1 211 28 447,80 29/01/2026 3 261 6 163,20 1 1 24,20 30/01/2026 1 1 23,60 2 171 4 086,60 02/02/2026 2 111 2 597,60 1 1 23,60 03/02/2026 2 111 2 597,80 1 1 23,80 04/02/2026 3 251 5 753,50 1 1 23,50 05/02/2026 2 111 2 497,70 1 1 22,70 06/02/2026 2 111 2 464,50 1 1 22,50 09/02/2026 1 1 22,80 4 941 21 608,80 10/02/2026 1 1 24,00 5 1 161 27 916,00 11/02/2026 4 521 11 878,30 1 1 23,30 12/02/2026 2 131 2 947,70 1 1 22,70 13/02/2026 1 1 22,60 4 891 20 355,60 16/02/2026 3 321 7 325,40 1 1 23,40 17/02/2026 2 141 3 158,50 1 1 22,50 18/02/2026 2 141 3 144,80 1 1 22,80 19/02/2026 2 131 2 921,80 1 1 22,80 20/02/2026 2 131 2 921,60 2 161 3 686,60 23/02/2026 2 131 2 960,80 1 1 22,80 24/02/2026 2 131 2 921,50 2 161 3 686,50 25/02/2026 1 1 22,50 2 161 3 638,50 26/02/2026 2 131 2 921,50 1 1 22,50 27/02/2026 1 1 22,10 1 1 22,10 02/03/2026 2 131 2 882,00 5 1 161 26 926,00 03/03/2026 5 901 20 570,00 2 161 3 896,00 04/03/2026 1 1 23,00 5 1 151 27 041,00 05/03/2026 3 148 3 578,20 1 1 24,30 06/03/2026 2 141 3 314,30 2 151 3 669,30 09/03/2026 4 561 12 820,20 1 1 23,20 10/03/2026 1 1 23,90 4 871 20 816,90 11/03/2026 5 951 21 617,70 1 1 23,70 12/03/2026 4 581 12 480,10 1 1 22,10 13/03/2026 1 1 21,50 1 1 21,50 16/03/2026 1 1 22,30 5 1 151 25 771,30 17/03/2026 4 601 13 147,50 1 1 22,50 18/03/2026 1 1 21,40 4 871 19 200,40 19/03/2026 3 371 7 950,60 2 151 3 366,60 20/03/2026 4 611 13 126,20 1 1 22,20 23/03/2026 3 351 7 291,00 4 871 19 026,00 24/03/2026 3 361 7 717,70 1 1 21,70 25/03/2026 1 1 21,70 2 161 3 493,70 26/03/2026 4 611 12 759,60 2 161 3 525,60 27/03/2026 3 441 8 880,60 1 1 20,60 30/03/2026 3 202 3 984,40 2 411 8 383,90 31/03/2026 1 1 20,60 3 657 13 651,00 01/04/2026 1 1 21,60 4 891 19 245,60 02/04/2026 5 1 311 27 864,50 1 1 21,50 03/04/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 07/04/2026 1 1 21,85 1 1 21,85 08/04/2026 1 1 22,10 5 1 351 29 909,10 09/04/2026 2 421 9 135,90 1 1 21,90 10/04/2026 1 1 22,20 1 1 22,20 13/04/2026 3 901 19 482,15 2 341 7 637,65 14/04/2026 1 1 22,55 2 351 8 002,55 15/04/2026 3 381 8 629,70 1 1 22,70 16/04/2026 1 1 22,95 2 251 5 772,95 17/04/2026 1 1 22,85 5 1 051 24 809,85 20/04/2026 1 1 23,80 7 1 591 39 443,80 21/04/2026 1 1 25,50 3 431 11 010,50 22/04/2026 3 451 11 163,00 2 221 5 613,00 23/04/2026 3 451 11 027,75 1 1 24,75 24/04/2026 3 441 10 650,30 1 1 24,30 27/04/2026 3 911 21 816,35 3 651 16 052,35 28/04/2026 10 3 031 66 737,20 1 1 22,20 29/04/2026 3 771 16 227,50 2 511 11 088,50 30/04/2026 1 1 20,80 3 721 15 326,80 01/05/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 04/05/2026 4 511 10 776,20 4 681 15 118,20 05/05/2026 1 1 21,05 2 251 5 346,05 06/05/2026 1 1 21,30 2 251 5 371,30 07/05/2026 1 1 21,40 2 251 5 396,40 08/05/2026 1 1 21,40 2 241 5 253,40 11/05/2026 1 1 22,00 2 241 5 302,00 12/05/2026 1 1 22,05 4 1 111 25 327,05 13/05/2026 1 1 22,55 4 1 071 24 628,55 14/05/2026 1 1 23,20 5 1 291 30 822,20 15/05/2026 5 1 541 37 026,55 1 1 24,05 18/05/2026 5 1 451 33 333,10 1 1 23,10 19/05/2026 1 1 22,30 2 331 7 480,30 20/05/2026 1 1 22,65 6 1 731 39 829,15 21/05/2026 1 1 24,00 4 1 011 24 665,00 22/05/2026 2 511 12 315,65 3 791 19 733,65 25/05/2026 1 1 25,75 5 1 231 31 734,25 26/05/2026 3 1 181 29 842,35 1 1 25,35 27/05/2026 1 1 25,40 2 301 7 735,40 28/05/2026 1 1 25,85 5 1 201 31 835,85 29/05/2026 1 1 26,80 5 1 171 31 864,80 01/06/2026 2 571 15 131,90 2 271 7 343,90 02/06/2026 3 636 16 712,20 2 281 7 558,70 03/06/2026 2 561 14 586,25 1 1 26,25 04/06/2026 5 1 671 42 322,35 1 1 25,35 05/06/2026 5 1 521 37 987,40 1 1 25,40 08/06/2026 4 1 191 28 802,20 1 1 24,20 09/06/2026 2 10 241,40 2 331 8 175,50 10/06/2026 2 431 10 301,50 2 2 49,00 11/06/2026 4 1 111 25 951,75 1 1 23,75 12/06/2026 1 1 24,10 4 651 15 708,10 15/06/2026 3 401 9 484,45 2 241 5 892,45 16/06/2026 4 541 12 529,60 1 1 23,60 17/06/2026 1 1 23,20 5 1 041 24 787,20 18/06/2026 3 401 9 724,85 2 241 6 000,85 19/06/2026 2 42 1 021,00 3 461 11 544,70 22/06/2026 4 551 13 368,80 1 1 24,80 23/06/2026 3 691 16 480,00 2 281 6 884,00 24/06/2026 4 921 21 925,40 1 1 24,40 25/06/2026 3 751 17 683,85 1 1 23,85 26/06/2026 3 701 16 366,70 4 1 191 28 865,70 29/06/2026 2 331 8 110,00 4 1 181 29 967,00 30/06/2026 1 1 24,95 4 1 151 29 205,95