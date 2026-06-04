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Lululemon en baisse après avoir revu ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action de la marque de vêtements de sport Lululemon LULU.O recule de 10% à 112,6 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 11 et 11,15 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11,35 à 11,50 milliards de dollars

** Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 2,45 et 2,48 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** LULU prévoit un BPA annuel compris entre 10,95 et 11,15 dollars, contre une prévision antérieure de 12,10 à 12,30 dollars

** Le cours de l'action a baissé d'environ 40% depuis le début de l'année

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LULULEMON ATHL
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