Lululemon confie la direction des produits à une ancienne cadre de Nike, tandis que la directrice générale O'Neill cherche à redresser la barre

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Lululemon Athletica LULU.O a nommé mercredi Maggie Gauger, une figure chevronnée du secteur et ancienne vice-présidente de Nike, au poste de directrice des produits, alors que le fabricant de vêtements en difficulté procède à une refonte de sa direction sous la houlette de sa nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill.

Les investisseurs suivent de près le plan de redressement de Mme O'Neill, alors que le fabricant de vêtements de sport peine à trouver ses marques face à de nouveaux concurrents et à s'adapter à l'évolution des préférences des clients, qui ne se limitent plus à ses leggings emblématiques.

Voici plus de détails:

* Mme Gauger rejoindra Lululemon le 26 octobre. Elle occupait jusqu’à récemment le poste de directrice générale d’Athleta, la marque de vêtements de sport de Gap, après un long passage chez Nike aux côtés de Mme O’Neill

* Mme Gauger prendra la tête de la division produits chez Lululemon à un moment où l’entreprise est confrontée à des erreursde conception de produits qui ont déclenché des réactions négatives de la part des consommateurs et entraîné des rappels de produits

* Lululemon a également nommé Joseph Godsey au poste de directeur des opérations

* "Il s’agit d’une première étape importante pour redynamiser notre lien durable avec nos clients et cela vise à jeter les bases d’une croissance durable et à long terme", a déclaré O’Neill à propos de ces nominations

* La valeur des actions de Lululemon a presque diminué de moitié depuis le début de l’année, et l’entreprise s’achemine vers une troisième année consécutive de baisse

* Selon les données compilées par LSEG, le bénéfice net de l'entreprise devrait chuter de près de 40% cette année par rapport à l'exercice 2024

* Lululemon a également annoncé que Nikki Neuburger, directrice de la marque, et Ted Dagnese, directeur de la chaîne d’approvisionnement, quitteraient l’entreprise à compter du 6 novembre, et qu’elle recherchait des candidats pour pourvoir ces postes

* Elle a ajouté que la directrice financière, Meghan Frank, superviserait les fonctions mondiales liées à la marque et à la technologie jusqu'à ce que ces nominations soient effectuées