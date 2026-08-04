Lufthansa-Les prévisions 2026 obscurcies par les perspectives sur les coûts du carburant

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa stationné à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à Schönefeld

Lufthansa a fixé ‌mardi sa fourchette prévisionnelle de résultat d'exploitation ajusté (Ebit) pour 2026, ​alors que le bénéfice opérationnel de la compagnie aérienne allemande a été divisé par plus de deux au deuxième trimestre ​en raison de la hausse des coûts du carburant.

Elle table désormais sur un Ebit ​ajusté compris entre 1,7 et ⁠2,2 milliards d’euros, citant une incertitude accrue liée à ‌la forte volatilité des prix du kérosène.

"Aujourd’hui, nous faisons le bilan d’un deuxième trimestre difficile, qui a ​une nouvelle fois ‌été marqué par de multiples crises géopolitiques et ⁠incertitudes", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

"Malgré une nouvelle amélioration de notre taux de remplissage ⁠et une hausse ‌significative de notre rendement, nous n’avons pas pu compenser ⁠entièrement la hausse considérable des coûts de carburant", a-t-il ‌ajouté.

Lufthansa avait auparavant prévu que ce chiffre serait ⁠nettement supérieur au niveau de l’année précédente, qui ⁠s’élevait à 1,96 ‌milliard d’euros.

Au deuxième trimestre, l’Ebit ajusté a chuté à 383 millions ​d’euros, contre 870 millions ‌d’euros un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 401 millions d’euros ​prévus par les analystes dans un consensus établi par l'entreprise.

La compagnie table désormais sur des coûts de carburant ⁠s'élevant à 8,66 milliards d'euros.

La capacité a également baissé d’environ 3%, en partie en raison des jours de grève, mais sa planification pour l’année reste inchangée, a indiqué la société.

(Ilona Wissenbach, Linda Pasquini et Joanna Plucinska; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)