Lucid: un prince saoudien est devenu actionnaire à 5%

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le prince saoudien Al-Walid ben Talal détient 5% du capital de la start-up américaine Lucid, spécialiste des véhicules électriques et qui avait récemment démenti être au bord de la faillite, selon une déclaration mardi auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC).

Le document précise que le prince détient 19.513.000 d'actions du constructeur automobile, dont le titre a terminé la séance de mardi à Wall Street en forte hausse (+21,54% à 7,90 dollars) dans la foulée de cette publication.

Au cours de clôture de la veille (6,50 dollars), cette participation représentait un investissement d'un peu moins de 127 millions de dollars, selon des calculs de l'AFP.

Il n'est pas précisé dans le document boursier si le prince a acheté ces titres sur le marché ou dans une opération de gré à gré auprès d'un autre investisseur.

Depuis un an, le titre a fondu de près de 72%.

La start-up avait notamment perdu 16,15%, tombant à 4,62 dollars, minée par des informations de presse selon lesquelles elle risquait de se déclarer en faillite par manque de liquidités.

Son patron, Silvio Napoli, avait alors assuré qu'il n'était pas question de déposer le bilan ni de retirer le groupe de la Bourse de New York, comme certains médias l'indiquaient aussi.

Lucid a noué des partenariats accompagnés d'injections de centaines de millions de dollars d'argent frais, comme en avril avec la plateforme américaine de réservation Uber et le fonds souverain saoudien (PIF) qui prévoyait un apport total de 750 millions de dollars.

En juillet 2025, la start-up avait déjà conclu un accord avec Uber prévoyant de déployer en six ans quelque 20.000 véhicules autonomes Lucid. En avril, la plateforme s'est finalement engagée à acheter au moins 35.000 de ces robotaxis spécialement conçus pour elle et destinés à être mis en service au niveau mondial.

Outre son partenariat avec Uber et le PIF, le constructeur avait annoncé le même jour, dans un communiqué distinct, une offre publique d'actions qui devait générer environ 300 millions de dollars brut.

Au 14 avril 2026, Uber détenait 37.753.583 actions, ce qui lui avait fait franchir le seuil de 10% du capital de Lucid et, selon une autre déclaration à la SEC datée du 30 avril, le PIF détenait presque 57% du capital.

En 2025, Lucid a livré 15.841 véhicules (+55% sur un an) et réalisé un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars (+68% sur un an). Sa perte nette atteignait 3,79 milliards, contre une perte nette de 3 milliards en 2024.

Le groupe disposait à fin décembre de 4,6 milliards de liquidités et comptait livrer entre 25.000 et 27.000 véhicules en 2026.