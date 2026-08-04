Lucid prévoit de réaliser 1,4 milliard de dollars d'économies en 2026 grâce à des réductions de coûts, alors que ses pertes ne cessent de s'alourdir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy

Le constructeur américain de véhicules électriques Lucid LCID.O a annoncé mardi qu’il comptait réaliser 1,4 milliard de dollars d’économies en 2026, principalement grâce à des réductions de production et de stocks, dans le cadre d’une révision en profondeur de ses activités, après avoir enregistré des pertes croissantes au deuxième trimestre.

Ce plan de réduction des coûts intervient quelques semaines après que le constructeur des berlines électriques de luxe Air et des SUV Gravity a qualifié de “totalement fausse” une information faisant état d’un éventuel rachat par ses actionnaires ou d’un dépôt de bilan au titre du chapitre 11.

Les économies prévues comprennent une réduction des stocks estimée entre 600 et 800 millions de dollars. Lucid a déclaré avoir “délibérément réduit sa production afin de mieux l'adapter à la demande anticipée”.

Le constructeur de véhicules électriques a précisé que ce plan prévoyait également une réduction des dépenses d’investissement d’environ 500 millions de dollars et des charges d’exploitation de 200 millions de dollars, les récentes suppressions d’emplois devant permettre de réaliser une économie annuelle d’environ 158 millions de dollars.

Les constructeurs américains de véhicules électriques sont confrontés à une baisse de la demande depuis la suppression de crédits d’impôt clés à la fin de l’année dernière, ce qui a poussé les entreprises à suspendre ou à réduire leur production, à annuler leurs projets de nouveaux véhicules électriques et à se concentrer plutôt sur la commercialisation de modèles plus abordables.

Lucid mise également sur une plateforme de véhicules de taille moyenne qu’elle développe actuellement pour alimenter sa croissance future, tout en poursuivant le déploiement de robotaxis grâce à des partenariats avec Uber UBER.N et la start-up spécialisée dans la conduite autonome Nuro; mais tant que ces initiatives ne génèrent pas de revenus, l’entreprise donne la priorité à un contrôle plus strict des coûts.

Soutenue par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), Lucid a annoncé le mois dernier qu’elle allait réduire ses effectifs américains d’environ 18 % et a nommé Silvio Napoli, ancien directeur général de Schindler, au poste de directeur général, après avoir suspendu ses prévisions de production pour 2026.

La semaine dernière, un document réglementaire a révélé que le prince saoudien milliardaire Alwaleed bin Talal Al Saud avait pris une participation de 5 % dans la société.

“Le financement récemment obtenu, associé aux mesures opérationnelles prises par la société, devrait assurer une trésorerie suffisante jusqu’en 2027,” a déclaré Lucid mardi.

Pour le trimestre clos en juin, la société a annoncé une hausse de 56% de son chiffre d’affaires, à 405 millions de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 416 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte ajustée de 2,78 dollars par action, contre 2,35 dollars par action un an plus tôt, et supérieure à la perte de 2,42 dollars par action attendue par les analystes.