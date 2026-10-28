LUCIBEL : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Procédés Hallier et report de la publication des comptes semestriels

Lucibel informe ses actionnaires que, lors d'une audience tenue le 27 octobre 2026, le tribunal des affaires économiques de Rouen a accepté de placer la société Procédés Hallier en redressement judiciaire, conformément à la demande effectuée par sa maison mère, Lucibel SA. Une période d'observation s'ouvre donc pour Procédés Hallier.

Cette demande de placement en redressement judiciaire fait suite à une situation de cessation des paiements de Procédés Hallier intervenue fin septembre en raison d'un chiffre d'affaires en retrait par rapport aux attentes.

Lors de cette audience du 27 octobre 2026, le tribunal des affaires économiques de Rouen a confirmé que les périodes d'observation des sociétés Lucibel SA et Lucibelle Paris se poursuivront, respectivement, jusqu'au 13 janvier 2027 et au 27 janvier 2027.

Lucibel informe par ailleurs ses actionnaires que la publication de ses comptes consolidés au 30 juin 2026 sera retardée au 15 décembre. Ils seront publiés en même temps que les comptes consolidés au 31 décembre 2025.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

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