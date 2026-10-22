LSEG relève ses objectifs annuels et s'offre Octus pour 3,5 MdsUSD

L'opérateur boursier britannique a publié jeudi un troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par ses activités de marché et par l'accélération de ses abonnements, et relève pour la seconde fois de l'année ses prévisions de croissance, de marge et de trésorerie. Il annonce dans le même temps le rachat du spécialiste du crédit Octus pour 3,535 MdsUSD en numéraire.

Le marché attendait un trimestre solide, il a obtenu un peu mieux. Les produits totaux hors recouvrements, l'indicateur de référence du groupe, ressortent à 2,41 MdsGBP contre 2,22 MdsGBP un an plus tôt, soit une croissance organique de 8,8% à taux de change constants. Le consensus FactSet visait 2,38 MdsGBP.

Les quatre divisions progressent. Markets gagne 12,5%, FTSE Russell 10,2%, Risk Intelligence 9,8% et Data & Analytics 5,2%. Les activités d'abonnement, qui regroupent les trois dernières, accélèrent à 6,6% sur le trimestre, et le groupe table sur une accélération d'environ 50 points de base sur l'ensemble de l'année.

Le résultat brut progresse de 9,9%, plus vite que les produits, le coût des ventes n'ayant augmenté que de 1,1% grâce à la renégociation en 2025 du partage de revenus de la chambre de compensation SwapClear. Sans cet effet, il aurait progressé de 12,0%.

Trois prévisions relevées

London Stock Exchange Group attend désormais une croissance organique d'au moins 8,0% sur l'exercice, contre une fourchette de 7,0% à 7,5% annoncée en juillet et de 6,5% à 7,5% initialement. L'expansion de la marge d'EBITDA est portée à une fourchette de 100 à 120 points de base, et la trésorerie disponible revenant aux actionnaires à au moins 2,8 MdsGBP, contre 2,7 MdsGBP auparavant.

"LSEG est en bonne voie pour réaliser sa plus forte croissance annuelle depuis 2018", a déclaré David Schwimmer, le directeur général.

Le groupe met en avant l'adoption de ses outils d'intelligence artificielle. 95% de ses 200 premiers clients utilisent ses produits d'IA, et plus des deux tiers de ses 50 premiers clients de la division données sont connectés à ses serveurs MCP, un protocole qui permet à des agents d'IA d'interroger directement ses bases. La solution AI Search comptait 47 000 utilisateurs fin septembre, contre 17 000 à la mi-juillet.

Octus pour attaquer le crédit privé

Le rachat d'Octus, cédé par les fonds conseillés par Permira et par le management de la société, porte sur 3,535 MdsUSD payés en numéraire et financés par dette externe. Fondée en 2013 et basée à New York, la société fournit des données et des analyses sur le crédit privé, illiquide et en difficulté. Elle compte plus de 900 salariés, 750 clients et devrait dégager plus de 300 MUSD de revenus en 2026, pour une marge d'EBITDA ajusté d'environ 40%.

L'opération doit être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Elle sera relutive immédiatement sur la croissance organique de la division données, neutre sur le bénéfice par action ajusté la première année pleine, puis relutive ensuite.

Elle complète le rachat annoncé en début de semaine de la plateforme de négociation obligataire Trumid par Tradeweb, pour environ 1,75 MdUSD net. LSEG dit viser une position de leader mondial sur l'ensemble du spectre du crédit, du plus liquide au moins liquide. Le marché du crédit privé est estimé à 3 500 MdsUSD.

Côté actionnaires, le groupe a racheté 500 MGBP de ses propres titres au troisième trimestre, portant le total à 2,6 MdsGBP depuis janvier, et se donne la capacité de 1,0 à 1,5 MdGBP supplémentaire en 2027.