LSEG négocie le rachat d'Octus pour environ 3,5 milliards de dollars

London Stock Exchange Group (LSEG) a confirmé être en discussions avec Permira pour acquérir Octus, spécialiste américain des données financières, pour environ 3,5 milliards de dollars, sans garantie de conclusion d'un accord. Fondée en 2013 et basée à New York, Octus fournit des informations et analyses sur les marchés du crédit, notamment les entreprises en difficulté financière. La société bénéficie d'une croissance à deux chiffres de ses revenus, soutenue par les abonnements et une forte fidélisation de sa clientèle. L'annonce a pesé sur l'action LSEG, qui reculait de 4,7% mardi à 13h42 GMT.

LSEG estime que cette acquisition renforcerait ses activités de données et d'analyses financières, particulièrement sur les marchés obligataires et privés, tout en accélérant la croissance de sa division Data & Analytics. Des synergies commerciales seraient également envisageables avec Tradeweb et Yield Book. Permira, qui avait pris le contrôle d'Octus en 2022 sur la base d'une valorisation de 1,3 milliard de dollars, prépare sa cession depuis l'année dernière. L'entreprise devrait générer un Ebitda d'environ 145 millions de dollars cette année, puis près de 200 millions l'an prochain. Le prix envisagé soulève toutefois des interrogations sur son impact potentiel sur le bénéfice par action de LSEG, dans un contexte de pression du fonds activiste Elliott Management, présent à son capital depuis février.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique de consolidation du secteur des données financières, malgré les récentes baisses boursières de plusieurs entreprises spécialisées. D'autres opérations sont à l'étude, notamment une éventuelle cession de YipitData, valorisée à plus de 2,5 milliards de dollars, ainsi que la vente possible d'Allvue par Vista Equity Partners. Ces initiatives illustrent l'intérêt persistant des investisseurs pour les fournisseurs de données spécialisées disposant de revenus récurrents et d'une clientèle institutionnelle stable, malgré les incertitudes sur les valorisations.