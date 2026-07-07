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LSE Group bien orienté après des propos d'UBS
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 13:35

LSE Group (London Stock Exchange) gagne 2% à 9 030 pence et surperforme ainsi nettement le FTSE 100 ( 0,3%) à Londres, soutenu par des propos favorables d'UBS, qui réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 11 700 pence sur le titre de l'opérateur boursier.

"Les actions de LSEG se sont redressées au cours de la semaine passée, mais nous observons toujours un potentiel de hausse d'environ 35% ; le profil risque-rendement penche très favorablement à l'approche des résultats du 1er semestre 2026", estime la banque helvétique.

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