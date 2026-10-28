LPL Financial recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre et revu à la baisse ses estimations concernant la rétention d'actifs de Commonwealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du gestionnaire de patrimoine LPL Financial LPLA.O s'effondre de 14,3% à 272,40 dollars

** Après la clôture des marchés mardi, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 5,34 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 5,38 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La société réduit ses prévisions de rétention d'actifs issus de l'acquisition du conseiller en investissement Commonwealth Financial Network à environ 83%, contre 90% précédemment

** La société abaisse son estimation de l’EBITDA annualisé de Commonwealth à 415 millions de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 410 millions et 435 millions de dollars

** LPLA a racheté la société privée Commonwealth en mars 2025 pour environ 2,7 milliards de dollars en numéraire

** Sur 19 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat” et quatre la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 397,5 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 24% depuis le début de l'année