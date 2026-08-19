 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 12:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action de Lowe's LOW.N recule de 2% à 211,60 dollars en pré-ouverture

** L'enseigne de bricolage ne prévoit désormais plus aucune croissance de son chiffre d'affaires comparable pour l'exercice fiscal

** Les consommateurs restent prudents face aux coûts élevés des travaux de rénovation et aux dépenses discrétionnaires

** Lowe's table désormais sur un BPA ajusté de 12,25 $ pour l'exercice, contre une fourchette de 12,25 $ à 12,75 $ précédemment

** Ces prévisions tiennent compte des remboursements de droits de douane perçus au cours du deuxième trimestre

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 25,96 milliards de dollars , est inférieur aux estimations de 26,16 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre de 4,40 $ contre une estimation de 4,22 $

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a perdu environ 11%

Valeurs associées

LOWE'S COM
220,660 USD NYSE +2,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,57 +0,26%
Or
4 522,81 +4,34%
CAC 40
8 501,91 -0,09%
NANOBIOTIX
38,12 +8,17%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank