Lowe's recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action de Lowe's LOW.N recule de 2% à 211,60 dollars en pré-ouverture

** L'enseigne de bricolage ne prévoit désormais plus aucune croissance de son chiffre d'affaires comparable pour l'exercice fiscal

** Les consommateurs restent prudents face aux coûts élevés des travaux de rénovation et aux dépenses discrétionnaires

** Lowe's table désormais sur un BPA ajusté de 12,25 $ pour l'exercice, contre une fourchette de 12,25 $ à 12,75 $ précédemment

** Ces prévisions tiennent compte des remboursements de droits de douane perçus au cours du deuxième trimestre

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 25,96 milliards de dollars , est inférieur aux estimations de 26,16 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre de 4,40 $ contre une estimation de 4,22 $

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a perdu environ 11%