Loomis Sayles : "les Etats-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole brut au monde"
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:42
"Cependant, la structure de l'économie américaine aujourd'hui est fondamentalement différente de ce qu'elle était à l'époque. "Nous présentons ici cinq graphiques qui illustrent comment les États-Unis ont réduit leur vulnérabilité aux prix du pétrole", indique Brian Horrigan. Même si les chocs géopolitiques peuvent encore influencer les prix et déstabiliser les marchés, leur impact macroéconomique sur les Etats-Unis devrait être plus limité que lors des précédents chocs pétroliers. Cela dit, des perturbations extrêmes ou prolongées continueraient de poser des risques significatifs.
1. Le pétrole n'est plus aussi important pour l'économie américaine qu'il l'était il y a plusieurs décennies
Le graphique ci-dessous présente le ratio entre la consommation de pétrole et le PIB réel, ce qui permet de comparer son évolution dans le temps. Comme nous pouvons le constater, ce ratio est orienté à la baisse depuis 1980. L'économie américaine est donc aujourd'hui bien moins dépendante du pétrole qu'auparavant. En d'autres termes, un choc pétrolier aurait désormais un impact économique bien plus limité que dans les années 1980.
2. La consommation d'énergie de l'économie américaine a diminué
Cette consommation ne se limite pas au pétrole, mais englobe toutes ses formes : charbon, gaz naturel, hydraulique, nucléaire et énergies renouvelables. Le graphique ci-dessous montre la consommation d'énergie aux Etats-Unis (mesurée en British Thermal Units, ou BTU) par dollar de PIB réel. En 1949, il fallait près de 14 BTU pour produire un dollar de PIB réel. A la fin de 2025, il fallait environ 4 BTU. Pourquoi cette baisse ? Les services ont pris une part croissante dans l'économie américaine, et ils consomment généralement moins d'énergie que l'industrie manufacturière. De plus, l'efficacité énergétique s'est considérablement améliorée.
3. Les Américains dépensent une part moindre de leur budget pour l'énergie
Le graphique ci-dessous montre les dépenses totales des ménages en biens et services énergétiques rapportées à l'ensemble de leurs dépenses. Ce ratio a atteint un niveau record au deuxième trimestre 1981, après plusieurs chocs pétroliers majeurs en moins d'une décennie. Au quatrième trimestre 2025, ce ratio était proche d'un niveau historiquement bas (le point le plus bas ayant été atteint en 2020, pendant la pandémie de COVID-19). Une forte hausse du prix de l'énergie ferait remonter ce ratio, mais partant d'un niveau aussi bas, le résultat final n'est probablement pas très élevé, selon nous.
4. Les Etats-Unis ont atteint un niveau record de production nationale de pétrole brut
Pendant longtemps, la production de pétrole américaine a suivi une tendance à la baisse depuis son pic de 1970, chutant fortement après le ralentissement pétrolier du milieu des années 1980 et atteignant en 2008 son niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. La fracturation hydraulique a changé la trajectoire de la production américaine après la crise financière mondiale. Cette technique s'est rapidement développée, augmentant la production de pétrole et soutenant la reprise économique. Les Etats-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole brut au monde, atteignant un niveau record d'environ 5 milliards de barils par an en 2025.
5. Les Etats-Unis sont un exportateur net de pétrole brut
Ce dernier graphique montre le solde commercial des Etats-Unis pour le pétrole et ses produits dérivés : exportations moins importations. Cela inclut non seulement le pétrole brut, mais aussi les produits raffinés. Dans l'ensemble, les États-Unis affichent un excédent commercial depuis la pandémie de COVID-19. Cet excédent s'élevait à 58 milliards de dollars en 2025. Il est difficile d'imaginer qu'en 1973, quelqu'un aurait pu anticiper un excédent commercial pétrolier.
Les risques ne se limitent pas aux prix du pétrole
"Alors que les États-Unis sont devenus un grand producteur de pétrole et un exportateur net de pétrole et de produits pétroliers, l'effet des hausses des prix du pétrole sur l'économie est devenu plus ambigu", affirme Brian Horrigan.
D'un côté, des prix plus élevés peuvent peser sur les consommateurs et les entreprises qui consomment de l'énergie, en réduisant leur pouvoir d'achat et leurs marges. Mais de l'autre, ces mêmes hausses de prix soutiennent les revenus, les investissements et l'emploi dans le secteur énergétique américain. L'effet global dépend donc de l'équilibre entre ces forces opposées.
"Selon nous, il est clair que la guerre en Iran présente des risques dépassant une simple période de prix élevés du pétrole. L'incertitude et les inquiétudes liées au conflit peuvent affecter la confiance des consommateurs et des entreprises, ce qui peut freiner les dépenses. Une aversion accrue au risque pourrait également influencer les marchés financiers, comme observé sur le marché boursier. Par ailleurs, les pays moins dotés en ressources énergétiques que les États-Unis pourraient être touchés, ce qui ralentirait les exportations américaines", conclut Brian Horrigan.
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