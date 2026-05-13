L'Opep abaisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026

Illustration du logo de l'OPEP

L'Opep a revu mercredi ‌à la baisse ses prévisions concernant la croissance de la demande mondiale ​de pétrole en 2026, emboîtant ainsi le pas à d'autres organismes, tels que l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui ont également révisé leurs estimations en ​raison des perturbations causées par la guerre en Iran.

La demande mondiale de pétrole augmentera de 1,17 ​million de barils par jour en 2026, ⁠contre une estimation précédente de 1,38 million de barils par jour, ‌a déclaré l'organisation des pays exportateurs dans son dernier rapport.

Toutefois, pour 2027, l'Opep prévoit une hausse de la demande ​de pétrole de 1,54 ‌million de barils par jour, soit 200.000 barils par ⁠jour de plus que dans ses prévisions précédentes.

"La croissance économique mondiale continue de faire preuve de résilience cette année malgré les tensions géopolitiques, notamment au ⁠Moyen-Orient", a ajouté ‌l'Opep, qui a par ailleurs confirmé ses prévisions de croissance ⁠économique.

La demande mondiale de pétrole devrait s'établir en moyenne à 104,57 ‌millions de barils par jour au deuxième trimestre, contre les ⁠105,07 millions de barils par jour prévus dans le ⁠rapport du mois dernier, ‌qui avait déjà abaissé de 500.000 barils par jour les estimations de ​la demande pour cette période.

L'opération américano-israélienne ‌contre l'Iran, lancée fin février, a entraîné la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, une ​voie maritime cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole, ce qui a réduit la production du Moyen-Orient et provoqué une flambée des cours ⁠des carburants.

L'organisation des pays exportateurs prévoit toutefois un impact moindre sur la demande que l'AIE, qui s'attend désormais une baisse de la demande de 420.000 barils par jour cette année, contre une baisse de 80.000 barils par jour dans ses prévisions précédentes.

(Reportage Alex Lawler, version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)