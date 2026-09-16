Londres lance une enquête formelle sur l'opération Unilever-McCormick

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de lancer une enquête formelle concernant le rachat par l'américain McCormick des activités agroalimentaires d'Unilever, une opération dont elle craint les répercussions en matière de concurrence sur le marché.

Afin de l'aider dans son évaluation, la Competition and Markets Authority (CMA) avait sollicité l'éclairage de toutes les parties intéressées, une procédure qui s'est clôturée le 5 août.

Le régulateur dit s'être maintenant fixé comme date-limite le 11 novembre 2026 afin de trancher sur l'issue de cette première phase d'instruction.

En mars dernier, McCormick et Unilever avaient annoncé avoir trouvé un accord en vue de fusionner les activités du groupe américain avec la branche agroalimentaire du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation.

L'opération va permettre de rapprocher le vaste portefeuille d'Unilever Foods, essentiellement composé des marques-phare Knorr et Hellmann's, avec la moutarde French's, la sauce piquante Cholula ou les épices Ducros détenues par McCormick.

Il est prévu qu'Unilever et ses actionnaires reçoivent en contrepartie 65% du capital de la société ainsi créée, ainsi que 15,7 milliards de dollars sous forme de numéraire.