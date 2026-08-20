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Londres donne son feu vert au rachat de Huel par Danone
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 09:27
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L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi avoir donné son feu vert à l'acquisition de Huel par Danone, une opération évaluée autour de 1,2 milliard d'euros.

La Competition and Markets Authority (CMA) avait décidé de lancer le mois dernier un examen formel sur la transaction, au cours duquel les parties intéressées avaient été invitées à donner leur avis sur l'impact du rapprochement des deux entités sur la concurrence au Royaume-Uni

La CMA a décidé de ne pas soumettre l'opération à une enquête approfondie, dite de "phase 2", alors que la date limite pour conclure l'enquête de phase 1 avait été fixée au 11 septembre.

Un marché en pleine croissance

Danone avait officialisé en mars dernier le rachat du groupe britannique Huel, spécialisé dans les substituts de repas végans afin de se renforcer sur le marché de la nutrition fonctionnelle, estimé à deux milliards de dollars par an, suite au lancement réussi en Europe de la gamme Alpro Meal To Go.

Ce marché, en forte croissance, devrait croître de 7,5% par an entre 2026 et 2031. Huel a généré en 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros, assorti d'une marge opérationnelle (Ebitda) de 8,5%.

A la Bourse de Paris, l'action Danone était pratiquement inchangée jeudi en début de séance, en ligne avec l'évolution de l'indice CAC 40.

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