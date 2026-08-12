Londian Wason, valorisée à 2 milliards de dollars, réalise la plus importante introduction en bourse d'une entreprise chinoise à New York depuis plus d'un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4, 5 et 9) par Pragyan Kalita et Prakhar Srivastava

Le fabricant de feuilles de cuivre Londian Wason New Energy Tech FOIL.N a été valorisé à 2,01 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York mercredi, marquant ainsi la plus importante introduction en bourse d'une entreprise chinoise aux États-Unis depuis plus d'un an.

Les actions de la société basée à Shenzhen ont ouvert à 26 dollars chacune, soit au-dessus de leur prix d'offre de 22 dollars, après avoir levé 94,3 millions de dollars lors de l'offre élargie de mardi.

Les introductions en bourse chinoises aux États-Unis se sont raréfiées ces dernières années, dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin et de surveillance accrue des émetteurs basés en Chine.

"Les introductions en bourse avec un flottant très faible comme celle-ci ont tendance à être plus volatiles et peuvent bénéficier d’une prime de rareté; je ne considérerais donc pas la performance du premier jour à elle seule comme la preuve que le marché américain s’est pleinement rouvert aux introductions en bourse chinoises de grande envergure", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Il a également souligné que le faible flottant créait un risque de surabondance, car de futures émissions d’actions pourraient accroître l’offre, en particulier si l’entreprise devait lever des capitaux supplémentaires.

Selon les données de Dealogic, l’introduction en bourse de Londian Wason est la plus importante introduction en bourse d’une entreprise chinoise aux États-Unis depuis celle de la chaîne de thé Chagee CHA.O en avril de l’année dernière.

Cette introduction en bourse intervient dans un contexte de demande croissante de véhicules électriques et d’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle, qui ont stimulé la consommation de feuilles de cuivre, un composant clé utilisé dans les batteries lithium-ion et les circuits imprimés haute performance.

Londian Wason fabrique des feuilles de cuivre pour batteries au lithium, des feuilles pour circuits électroniques avancés et des stratifiés flexibles revêtus de cuivre, des matériaux largement utilisés dans les véhicules électriques, les communications 5G, l’électronique grand public et les systèmes de stockage d’énergie.

À long terme, les investisseurs observeront si l’entreprise parvient à maintenir sa croissance tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de gros clients, a ajouté Muehlbauer.

Cinq des plus gros clients de Londian Wason représentaient environ 64% du chiffre d’affaires total en 2025.