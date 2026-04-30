LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument remporte un appel d'offre auprès de la NSPA, agence OTAN de soutien et d'acquisition, pour la fourniture d'appareils mobiles tactiques

Igny, le 30 avril 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense et aux environnements exigeants, annonce avoir été sélectionné par l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition ( NSPA ) dans le cadre d'un accord-cadre

Ce contrat porte sur l'acquisition de terminaux mobiles destinés au soutien opérationnel de la NSPA et aux besoins des nations membres.

Un soutien stratégique et une expertise multi-plateforme

Le choix de Logic Instrument pour ce projet souligne la capacité du Groupe à répondre à des exigences logistiques et techniques de haut niveau. Ce contrat, d'une durée de 3 ans, porte sur la fourniture d'appareils mobiles fonctionnant sous les écosystèmes Android, iOS et Windows.

L'intégration de ces trois systèmes d'exploitation majeurs démontre la polyvalence de Logic Instrument et sa capacité à offrir des solutions parfaitement adaptées aux besoins hétérogènes des forces alliées. En rejoignant ce projet, Logic Instrument participe activement à la modernisation des capacités de communication et de gestion de l'information, tout en garantissant une interopérabilité maximale sur le terrain.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

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A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr