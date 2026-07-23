Lockheed Martin revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

par Mike Stone et Aishwarya Jain

Le géant américain de la défense Lockheed Martin LMT.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, alors que le Pentagone doit reconstituer des stocks d'armes mis à mal par les conflits en cours.

L'action du groupe a progressé de 7% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le président Donald Trump exhorte les fournisseurs du secteur de la défense à augmenter leur production, alors que la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran et le conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine épuisent les arsenaux de l'armée américaine.

Le chiffre d’affaires de la division "missiles et systèmes de conduite de tir" de Lockheed a progressé de près de 20% pour atteindre 4,1 milliards de dollars (3,59 milliards d'euros), porté par l’accélération de la production de ses missiles PAC-3 et Precision Strike, tous deux utilisés dans la guerre contre l’Iran.

La demande devrait rester forte, les États-Unis ayant utilisé plus de 50.000 roquettes, missiles et munitions propulsées depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022 jusqu’à l’attaque américaine contre l’Iran, selon les données du Pentagone.

Le carnet de commandes total de Lockheed a atteint 230,4 milliards de dollars, soit une hausse de 38,3% par rapport aux 166,5 milliards de dollars de l’année dernière.

Le groupe prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre 79,75 milliards et 81,75 milliards de dollars, soit un montant supérieur à la fourchette précédemment annoncée, qui s’échelonnait entre 77,5 milliards et 80 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur 79,14 milliards de dollars.

Lockheed Martin prévoit désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre 29,95 et 30,65 dollars, contre une projection antérieure de 29,35 à 30,25 dollars, et supérieur aux estimations de Wall Street qui s’établissaient à 29,90 dollars.

(Rédigé par Aishwarya Jain à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)