Lockheed Martin revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks d'armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action; ajout d'une citation du directeur financier au paragraphe 7) par Mike Stone et Aishwarya Jain

Le géant de la défense Lockheed Martin

LMT.N a revu à la hausse jeudi sesprévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks d'armes dans un contexte marqué par une vague de conflits mondiaux. L'action de la société a progressé de 5,3% en pré-ouverture. Le président Donald Trump exhorte les fournisseurs du secteur de la défense à augmenter leur production, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran et le conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine épuisent les stocks du Pentagone . Le chiffre d’affaires de la division « missiles et systèmes de conduite de tir »de Lockheed a progressé de près de 20% pour atteindre4,1 milliards de dollars , grâce à l’accélération de la production de ses missiles PAC-3 et PrecisionStrike, tous deux utilisés dans la guerre contre l’Iran ces derniers mois. Ce segment a également bénéficié de l’augmentation de la production de ses intercepteurs de missiles THAAD, après la signature en juin d’un contrat de 35 milliards de dollars avec le gouvernement américain visant à quadrupler la production. La demande devrait rester forte, les États-Unis ayant utilisé plus de 50 000 roquettes, missiles et munitions propulsées par fusée depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022 jusqu’à l’attaque américaine contre l’Iran, selon les données du Pentagone. “Nous menons actuellement des discussions pour explorer d’autres opportunités potentielles. Nous voyons là une réelle opportunité de nouer davantage de partenariats afin d’accélérer la montée en puissance de la production, en particulier en Europe,” a déclaré le directeur financier Evan Scott lors d’un entretien téléphonique avec Reuters. Le chiffre d’affaires du segment aéronautique de Lockheed a également progressé de 9%, en partie grâce à la hausse des volumes de production et aux ventes de ses chasseurs furtifs F-35. Le F-35 constitue le plus important programme d’acquisition du Pentagone, avec des coûts sur toute la durée de vie estimés à plus de 2 000 milliards de dollars pour l’achat, l’exploitation et la maintenance de ces appareils. Le carnet de commandes total de Lockheed a atteint230,4 milliards de dollars , soit une hausse de 38,3% par rapportaux 166,5 milliards de dollars de l’année dernière. La société prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre79,75 milliards de dollars et 81,75 milliards de dollars , soit un montant supérieur à la fourchette précédemment annoncée, qui s’échelonnaitentre 77,5 milliards de dollars et 80 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur79,14 milliards de dollars . Elle table désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre29,95 et 30,65 dollars, contre une projection antérieure de29,35 à30,25 dollars, et supérieur aux estimations de Wall Street, qui s’établissaient à29,90 dollars. La société, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, a annoncé un bénéfice de7,94 dollars par action au deuxième trimestre, contre1,46 dollar par action l’année dernière, année au cours de laquelle elle avait été pénalisée par une charge de 1,6 milliard de dollars en raison de difficultés rencontrées par la division Aéronautique et les programmes internationaux d’hélicoptères de son segment Sikorsky.