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Lockheed Martin passe un accord avec le DoW pour accélérer la production de missiles
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 14:29
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Le groupe de défense américain a conclu un accord-cadre avec le département américain de la Guerre (DoW) afin d'augmenter rapidement les cadences de production et les livraisons de son missile air-air de nouvelle génération.

Lockheed Martin annonce la signature d'un accord-cadre portant sur l'AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), destiné à renforcer les capacités de domination aérienne des forces américaines. Le missile offre une portée et une efficacité supérieures aux armements air-air existants et peut équiper notamment les F-22 Raptor et F-35 Lightning II.

Le groupe soutiendra les investissements nécessaires à l'augmentation de la production, menée en partenariat avec l'US Air Force et l'US Navy. L'accord doit également servir de base à un contrat d'approvisionnement pluriannuel, sous réserve de l'approbation du Congrès américain.

L'Australie a récemment annoncé un investissement de près de 736 millions de dollars pour équiper la Royal Australian Air Force de missiles JATM.

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