Lockheed Martin et RTX revoient à la hausse leurs prévisions pour 2026 alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks d'armes

Un F-35, produit par Lockheed Martin. (crédit photo : Lockheed Martin )

Les deux plus grands équipementiers de défense au monde, Lockheed Martin et RTX, ont déclaré jeudi qu'ils s'attendaient à réaliser d'importants bénéfices à l'avenir, car la vague de conflits mondiaux, de l'Iran à l'Ukraine, a épuisé les stocks du Pentagone, qui devront être reconstitués.

Les investisseurs ont salué cette nouvelle, faisant grimper de 10,6% le cours de l'action Lockheed LMT.N et de 7,7% celui de RTX RTX.N .

Le président Donald Trump exhorte les fournisseurs du secteur de la défense à augmenter leur production, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran et le conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine épuisent les stocks du Pentagone.

Trump a également proposé un budget militaire record de 1.500 milliards de dollars pour l'exercice 2027. La Chambre des représentants américaine a adopté cette semaine sa version d'un vaste projet de loi sur la politique de défense qui autoriserait des dépenses sans précédent de 1.150 milliards de dollars pour l'armée.

La demande devrait rester forte. Selon les données du Pentagone, les États-Unis ont utilisé plus de 50.000 roquettes, missiles et munitions propulsées par fusée depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022 et tout au long de l'attaque américaine contre l'Iran, qui a débuté le 28 février.

Le chiffre d'affaires de Lockheed dans le domaine des missiles et des systèmes de conduite de tir a progressé de près de 20% pour atteindre 4,1 milliards de dollars, porté par l'accélération de la production de ses missiles PAC-3 et de ses missiles de frappe de précision, tous deux utilisés au cours de la guerre contre l'Iran ces derniers mois. Ce segment a également bénéficié d'une production accrue de ses intercepteurs de missiles THAAD, après la signature par l'entreprise, en juin, d'un contrat de 35 milliards de dollars avec le gouvernement américain visant à quadrupler la production.

“Le gouvernement nous accorde beaucoup plus de flexibilité qu'il ne l'aurait fait traditionnellement… afin que nous puissions agir plus rapidement,” a déclaré Jim Taiclet, directeur général de Lockheed Martin, lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats.

“C'est ce que j'entends du secrétaire adjoint à chaque fois que nous nous réunissons, et même au-delà: plus vite, plus vite, plus vite,” a-t-il ajouté, faisant référence au secrétaire adjoint américain à la Défense, Steve Feinberg.

Le carnet de commandes total de Lockheed — c'est-à-dire les commandes qui n'ont pas encore été produites — a atteint 230,4 milliards de dollars, soit une hausse de 38,3% par rapport aux 166,5 milliards de dollars de l'année dernière.

“Nous menons un dialogue actif pour examiner d'autres opportunités potentielles. Nous voyons ici une réelle opportunité de nouer davantage de partenariats afin d'accélérer la montée en puissance de la production, en particulier en Europe,” a déclaré Evan Scott, directeur financier de Lockheed, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 79,75 milliards et 81,75 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 77,5 milliards à 80 milliards de dollars, et au-dessus des prévisions des analystes qui s'établissaient à 79,14 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Chez RTX, le carnet de commandes a progressé de 22% par rapport à l'année précédente pour atteindre 289 milliards de dollars, dont 170 milliards de dollars de commandes dans l'aérospatiale commerciale et 119 milliards de dollars dans le secteur de la défense. La demande de services de maintenance, de réparation et de révision d'avions est restée forte, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les retards de livraison ayant contraint les compagnies aériennes à maintenir en service plus longtemps des flottes plus anciennes et plus coûteuses.

Le chiffre d'affaires de Raytheon, la branche d'armement de RTX, a progressé de 18% pour atteindre 8,27 milliards de dollars, soutenu par la demande de systèmes de missiles Patriot, Standard et AMRAAM.

“Environ la moitié des commandes (de Raytheon) au premier semestre, soit 10 milliards de dollars, provenaient de clients internationaux. Sur ces 10 milliards, 7 milliards provenaient de clients européens,” a déclaré à Reuters Neil Mitchill, directeur financier de RTX.

RTX table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté pour 2026 compris entre 95 et 96 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 92,5 à 93,5 milliards de dollars, ce qui dépasse les estimations des analystes de 94,08 milliards de dollars. La société a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté à 7,10-7,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 6,70 à 6,90 dollars.

Environ deux tiers de la hausse des prévisions de bénéfice annuel de RTX proviennent de Raytheon, et environ 25% supplémentaires de Collins, la division spécialisée dans les composants aéronautiques, a déclaré Seth Seifman, analyste chez JPMorgan.

Chris Calio, directeur général de RTX, a déclaré lors de la conférence téléphonique post-résultats que la société voyait des opportunités potentielles au Moyen-Orient au vu des développements actuels, soulignant que RTX entretenait de solides relations avec ses clients tant au Moyen-Orient qu'en Europe.

Les deux sociétés ont dépassé les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre.

par Mike Stone et Aishwarya Jain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))