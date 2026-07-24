Reprises d'un incendie et nouveaux départs de feu dans le Var

De la fumée s'élève près de Cotignac, dans le Var, le 23 juillet 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les sapeurs-pompiers du Var sont confrontés vendredi à plusieurs reprises de l'incendie de Pontevès, au quatrième jour de leurs opérations contre ce feu qui n'a pas encore été "fixé", avec de nouveaux départs de feu dans une zone adjacente, qui imposent des évacuations.

"De nouveaux départs de feu sont à déplorer au sud-ouest du village de Correns (Vallon de la Puade)", annonce vendredi soir la préfecture du Var, en référence à un secteur plus au sud de la montagne du Gros Bessillon, touchée depuis mardi par un incendie dévastateur.

"De nouvelles évacuations sont en cours", précise la préfecture, avec des messages envoyés aux habitants des communes de Chateauvert et des quartiers ouest de Correns.

L'annonce de ces nouveaux départs de feu intervient après des reprises constatées vendredi après-midi sur l'incendie de Pontevès, qui a enflammé des pans de la montagne du Gros Bessillon.

"D'importants moyens terrestres et aériens sont engagés pour contenir plus rapidement ces reprises avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur", a précisé le SDIS 83 à l'AFP, évoquant la mobilisation de près d'un millier de pompiers, appuyés par quatre Canadair - dont un Croate, dépêché dans le cadre du mécanisme de coopération européen -, trois hélicoptères bombardiers d'eau et un avion Dash.

Ces reprises, favorisées par une humidité basse et une température élevée, se concentrent "au sud et au nord" du Gros Bessillon, moyenne montagne de l'arrière-pays varois. "Il y a plusieurs réactivations au sud du Gros Bessillon qui donnent le plus travail", ont souligné les secours.

Ces derniers avaient déjà prévenu que le "travail de contrôle et de noyage" du feu s'annonçait "long" et très minutieux", jugeant "prématuré (...) d'envisager une fixation."

Une croix dans un terrain ravagé par les flammes près du sanctuaire Notre-Dame de Bonne-Grâce à Cotignac, dans le Var, le 24 juillet 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Jeudi, environ 500 personnes ont été évacuées à titre préventif sur les communes de Correns, Montfort-sur-Argens, Cotignac et Pontevès.

A Cotignac, les sanctuaires Notre-Dame de Bonne-Grâce et Saint-Joseph tout comme le centre-ville, à nouveau menacés jeudi après-midi, "ont été défendus par les sapeurs-pompiers et n’ont finalement pas été touchés", a souligné la préfecture.

Ces incendies trouvent un terrain favorable dans les conditions climatiques extrêmes que connaît la France actuellement: des températures très hautes, un vent fort, sur une végétation qui a profité des pluies du printemps pour pousser mais est aujourd'hui totalement asséchée.

La Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à un incendie que les pompiers peinent à maîtriser. En Haute-Corse, un feu sur le secteur de Corte a parcouru 860 hectares.

"La tête du feu (...) est en propagation libre. Toutes les lisières du chantier restent actives et non fixées", indiquent les pompiers.