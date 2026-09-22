Lockheed Martin décroche un contrat de 1,2 MdUSD pour le missile "PrSM Increment 2"

Le groupe de défense compte lancer la production de cette nouvelle version du Precision Strike Missile, capable d'atteindre des cibles terrestres et maritimes en mouvement.

Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat à quantité et livraison indéterminées auprès de l'US Army pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars pour son Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Concrètement, l'accord couvre les premiers achats, les commandes futures, la poursuite de la production et le développement du missile.

Pour rappel, le PrSM Increment 2 a réalisé un 2e essai en vol en août, après celui de mars, avec un lancement depuis un système HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) et l'engagement d'une cible maritime mobile.

Cette version intègre un autodirecteur multimode conçu pour atteindre des cibles terrestres et maritimes en mouvement et élargir les capacités de frappe de précision à longue portée de l'armée américaine. Lockheed Martin va commencer à produire les premiers missiles tout en poursuivant les essais en vol et la maturation du système, avec de nouveaux tests prévus en 2027.

Le groupe augmente parallèlement ses capacités industrielles afin de quadrupler la production de PrSM.

Le titre Lockheed Martin a conclu hier la séance sur un gain limité de 0,4% à Wall Street et s'adjuge un peu plus de 10% depuis le début de l'année.