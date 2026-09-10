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Lockheed Martin décroche 114 MUSD de contrats pour moderniser le système GPS américain
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:28
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Le groupe de défense renforcera la résilience et la sécurité du segment terrestre du système de positionnement mondial (GPS) pour le compte de l'US Space Force.

Lockheed Martin annonce avoir obtenu deux commandes d'un montant total de 114 millions de dollars auprès de l'US Space Force pour moderniser le segment terrestre du GPS.

La première, de 96 MUSD, prévoit la mise à niveau du système afin de contrôler la charge utile des satellites GPS IIIF de nouvelle génération.

La seconde, de 17,5 MUSD, porte sur la première phase d'une modernisation en 3 étapes des matériels et logiciels au sol, avec une architecture modulaire destinée à renforcer leur résilience et leur fiabilité.

Ces évolutions doivent notamment permettre le déploiement d'un plus grand nombre de satellites GPS IIIF équipés du code militaire M-Code, afin d'améliorer la résistance au brouillage et la robustesse des signaux. Lockheed Martin fabrique actuellement ces satellites, qui offriront, selon le groupe, une résilience 63 fois supérieure à celle des satellites historiques.

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