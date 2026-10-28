Lockheed Martin : Bernstein relève sa cible, DZ Bank reste à l'achat

(Zonebourse.com) - Une semaine après la publication de résultats encourageants pour Lockheed Martin, avec un bénéfice net trimestriel de 1,845 MdUSD ( 14% sur un an), Bernstein aujourd'hui relève son objectif de cours sur le titre, passant de 564 à 633 USD, tout en maintenant sa recommandation "performance de marché". De son côté, DZ Bank a confirmé ce matin son conseil "achat" sur le groupe de défense, avec une cible de 725 USD.

Chez Bernstein, l'analyste en charge du dossier, Douglas Harned, considère que les perspectives de croissance de Lockheed Martin vont en se renforçant, notamment grâce à l'accélération des programmes de missiles. Le bureau d'études anticipe ainsi une croissance annuelle moyenne de 15% du chiffre d'affaires de la division Missiles & Fire Control sur cinq ans, soutenue par la montée en cadence des systèmes PAC-3 et THAAD.

Cette dynamique nécessite toutefois des investissements considérables, tandis que les incertitudes budgétaires au Congrès américain pourraient retarder certains financements. Bernstein souligne également les interrogations entourant la rentabilité du futur accord décennal sur les F-35, dont les modalités contractuelles restent à préciser.

De son côté, DZ Bank affiche une appréciation plus favorable du potentiel boursier du groupe. Le courtier met en avant le carnet de commandes historique de 292 MdsUSD, qui offre une visibilité importante sur l'activité future, ainsi que les perspectives de développement des programmes de défense antimissile.

Si les deux établissements identifient les missiles comme un moteur majeur de croissance, ils divergent finalement dans leur appréciation du potentiel du titre. Bernstein reste prudent face aux besoins d'investissement et aux risques d'exécution, tandis que DZ Bank privilégie la solidité des commandes et les perspectives de croissance à long terme.

Le titre Lockheed Martin a conclu la séance sur un repli de 1,9% hier à Wall Street mais affiche une progression de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.