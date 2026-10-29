Lloyds : bénéfice net plus que doublé au troisième trimestre, objectifs annuels maintenus

( AFP / HENRY NICHOLLS )

La banque britannique Lloyds a publié jeudi un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre, période qui avait été marquée l'an passé par une lourde provision pour indemniser des clients dans une affaire de ventes abusives de crédits automobiles.

Le bénéfice net sur le trimestre s'élève à 1,712 milliard de livres, en hausse de 120 % par rapport à l'an dernier, tandis que les revenus ont progressé de 9 %, à 5,072 milliards de livres.

Le troisième trimestre 2025 avait été plombé par une charge de 800 millions de livres (920 millions d'euros) dans ce dossier de crédits auto, qui touche d'autres établissements bancaires.

Des millions d'acheteurs de voitures à crédit ont payé depuis 2007 sans s'en rendre compte, en plus du prix du véhicule et du prêt, une commission rétrocédée par la banque au concessionnaire, considéré comme courtier dans l'opération.

La mise en œuvre du dispositif d'indemnisation est actuellement retardée par des recours judiciaires.

"Le groupe affiche une performance financière durablement solide, avec une progression continue des revenus", s'est félicité le directeur général de Lloyds Charlie Nunn, qui juge la banque "en bonne voie pour atteindre" ses objectifs 2026.

"Lloyds a bénéficié d'un trimestre exceptionnel", estime Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor. Selon lui, la dissipation de "certains des nuages qui planaient sur le secteur à l'approche du budget", présenté mercredi par le gouvernement britannique, facilite la réalisation des objectifs annuels de la banque.

L'exécutif a annoncé une hausse de la surtaxe sur les bénéfices bancaires pour financer des aides aux factures d’énergie, mais celle-ci est "moins importante que redouté, reste gérable et temporaire", souligne l’analyste.