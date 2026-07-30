Lloyds: bénéfice net en hausse au premier semestre grâce aux taux élevés

La banque britannique Lloyds a publié jeudi un bénéfice net en hausse de près d'un quart sur un an pour les six premiers mois de l'année, à 2,8 milliards de livres (3,3 milliards d'euros), dopé notamment par des taux d'intérêts qui restent élevés.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La banque a vu ses revenus progresser de 13% sur la période, à 10,6 milliards de livres (11,3 milliards d'euros), grâce notamment à "une augmentation moyenne des actifs générateurs d'intérêts et une marge plus élevée" mais aussi au "renforcement de l'activité de nos clients", détaille la banque dans un communiqué.

Ces résultats sont supérieurs aux attentes du marché, et le titre de Lloyds à la Bourse de Londres progressait de 1,75% vers 08H00 GMT.

Si la Banque d'Angleterre a abaissé son taux directeur à six reprises depuis août 2024, elle ne l'a plus bougé depuis le début de l'année. Elle devrait encore le laisser inchangé jeudi, à 3,75%, les investisseurs ayant revu à la baisse ces derniers mois leurs anticipations de réductions de taux depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Mais si des taux d'intérêts plus élevés dopent les revenus des banques, Lloyds, qui dispose du plus grand réseau d'agences bancaires du Royaume-Uni, est aussi particulièrement dépendante de l'évolution de l'économie britannique puisqu'elle est avant tout une banque de détail, proposant des services aux particuliers et aux entreprises.

La banque dit ainsi avoir pris une charge pour dépréciation d'actifs de 616 millions de livres, en hausse de presque 40% sur un an, ce qui reflète notamment "l'impact de la détérioration des perspectives économiques au premier trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient" - elle maintient toutefois ses objectifs annuels.

Lloyds annonce aussi jeudi le lancement d'une nouvelle stratégie, Accelerate 2030, destinée à progresser dans ses domaines clés tout en se diversifiant et en simplifiant davantage l'entreprise.

Cette stratégie repose "sur trois axes de croissance, l'utilisation accrue de l'IA, une meilleure intégration des différentes activités du groupe et l'amélioration de la productivité - cette dernière doit se traduire par 2 milliards de livres supplémentaires d'économies", résume Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

Ces résultats sont "solides et fiables plutôt que spectaculaires et, étant donné que Lloyds est souvent considéré comme un baromètre de l'économie britannique, ses progrès ont été durement acquis", a-t-il ajouté.