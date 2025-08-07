Live Nation dépasse ses estimations de revenus grâce à une demande de concerts en forte hausse

Live Nation Entertainment LYV.N , société mère de Ticketmaster, a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande de concerts.

Ces résultats témoignent de la résilience et de la croissance continues du secteur du divertissement en direct dans un contexte d'incertitude économique.

Les fans sont toujours prêts à dépenser pour des expériences en direct telles que des concerts et des événements, ce qui aide Live Nation Entertainment - un indicateur des dépenses de consommation discrétionnaire et de la santé du marché mondial du divertissement.

"L'expansion mondiale continue de stimuler la croissance des tournées, la fréquentation des fans atteignant de nouveaux sommets et l'achat de billets étant soutenu à tous les niveaux de prix, des VIP aux derniers rangs", a déclaré le directeur général Michael Rapino dans un communiqué.

"Pour répondre à cette dynamique, nous élargissons notre portefeuille de salles de concert et investissons dans les artistes qui rendent tout cela possible."

La société a enregistré une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 7,01 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui était de 6,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La majorité de ses revenus, soit environ 5,95 milliards de dollars, provient du secteur des concerts, qui comprend la vente de marchandises et la production d'événements musicaux en direct, suivi par 742,7 millions de dollars provenant de la billetterie.

Le nombre total d'événements estimés par Live Nation entre avril et juin a diminué d'environ 2,6 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 14 292, mais 44,2 millions de fans ont assisté à ses spectacles, contre 22,3 millions au cours du trimestre précédent.

Le nombre total de billets vendus au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin a été estimé à 155,8 millions, contre 155,1 millions au premier trimestre.

Live Nation a déclaré que les droits de douane ne devraient avoir qu'un impact minime sur les coûts d'investissement dans les salles, la chaîne d'approvisionnement des festivals et d'autres dépenses.

Le bénéfice trimestriel de la société s'est élevé à 41 cents par action, contre 1,03 dollar par action un an plus tôt.

Son bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé à 798 millions de dollars, contre des estimations de 756,1 millions de dollars.