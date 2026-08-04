Lisata Therapeutics en baisse après l'échec d'une fusion qui entraîne d'importantes suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action de la société de biotechnologie Lisata Therapeutics LSTA.O recule de 1,9% à 1,02 dollar avant l'ouverture du marché ** LSTA indique avoir intenté une action en justice contre Kuva Labs et sa filiale Kuva Acquisition Corp après l'annulation de leur projet de fusion, et avoir réduit ses effectifs à temps plein d'environ 72% afin de réduire ses coûts

** Le développeur de médicaments anticancéreux réclame des dommages-intérêts pour le compte de ses actionnaires, ainsi qu'une indemnité de rupture de 2 millions de dollars que, selon lui, Kuva lui doit en vertu de l'accord de fusion

** Ces suppressions d’emplois comprennent le licenciement de son vice-président exécutif chargé de la R&D et de son directeur médical

** La société indique que son conseil d’administration examine différentes options, notamment une cession, une fusion, la vente des actifs de la société ou la liquidation de l’activité; elle ne donne toutefois aucun calendrier pour la prise de décision

** À la clôture d’hier, le titre LSTA affichait une baisse de 44% depuis le début de l’année