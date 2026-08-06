Lincoln International enregistre une forte hausse après avoir publié de solides résultats trimestriels pour son premier trimestre en tant que société cotée en bourse

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6 août - ** Les actions de la banque d'investissement Lincoln International LCLN.N progressent de 14,4% à 23,75 dollars après la publication de solides résultats pour le premier trimestre en tant que société cotée en bourse

** LCLN annonce un BPA ajusté de 26 cents pour le deuxième trimestre, bien au-dessus des estimations de Wall Street qui s'élevaient à 13 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires des services de conseil en banque d'investissement a bondi de 56% pour atteindre 177,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** Au deuxième trimestre, LCLN a utilisé une partie du produit de son introduction en bourse pour rembourser environ 195,8 millions de dollars de dette liée à l’acquisition de MarshBerry

** “Le sentiment à l’approche de la publication des résultats d’aujourd’hui n’était pas particulièrement optimiste, compte tenu des inquiétudes concernant les fusions-acquisitions sur le marché intermédiaire menées par des sponsors. Nous nous attendons à ce que l’action se négocie bien aujourd’hui si la direction étaye ces résultats globaux solides en affichant sa conviction quant à la montée en puissance au second semestre 2026 et à l’état de son carnet de commandes” – Benjamin Rubin, analyste chez Evercore

** Trois analystes sur sept attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et quatre la note “conserver”; objectif de cours médian: 27 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action LCLN affichait une hausse de 3,7% depuis son introduction en bourse en mai