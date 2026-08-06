Lincoln International en hausse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Le cours de l'action de la banque d'investissement Lincoln International LCLN.N grimpe de 12 % pour atteindre 23,42 dollars

** La société annonce un résultat net ajusté de 28,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 20,8 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires des services de conseil en banque d'investissement a bondi de 56 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 177,7 millions de dollars

** Au deuxième trimestre, la société a utilisé une partie du produit net de son introduction en bourse pour rembourser environ 195,8 millions de dollars de la dette contractée principalement pour financer l'acquisition de MarshBerry

** Trois analystes sur sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 27 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3,7 % depuis son introduction en bourse en mai