 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lincoln International en hausse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 16:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Le cours de l'action de la banque d'investissement Lincoln International LCLN.N grimpe de 12 % pour atteindre 23,42 dollars

** La société annonce un résultat net ajusté de 28,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 20,8 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires des services de conseil en banque d'investissement a bondi de 56 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 177,7 millions de dollars

** Au deuxième trimestre, la société a utilisé une partie du produit net de son introduction en bourse pour rembourser environ 195,8 millions de dollars de la dette contractée principalement pour financer l'acquisition de MarshBerry

** Trois analystes sur sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 27 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3,7 % depuis son introduction en bourse en mai

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,29 -0,95%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank