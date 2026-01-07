Lilly va au-delà des médicaments à succès contre l'obésité en achetant Ventyx pour 1,2 milliard de dollars

Eli Lilly LLY.N va racheter Ventyx Biosciences VTYX.O , un développeur de médicaments auto-immuns, pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire, ont annoncé les deux sociétés mercredi, marquant ainsi la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès contre le diabète et pour la perte de poids.

Ventyx développe plusieurs traitements, notamment des thérapies orales pour les maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, ainsi que des médicaments pour les troubles immunitaires, cardiométaboliques et neurodégénératifs.

L'un de ses médicaments, en phase intermédiaire d'essai, cible une affection cardiovasculaire liée à l'obésité, ce qui pourrait compléter les activités de Lilly dans les domaines du métabolisme et de l'immunologie.

Lilly acquerra toutes les actions en circulation de Ventyx au prix de 14 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 2 % par rapport au cours de clôture de l'action mercredi.

Les actions de Ventyx ont clôturé en hausse de 28 % au cours de la journée à la suite des rapports des médias sur l'opération. L'action de la société basée à San Diego a peu varié au cours des échanges prolongés.

Le prix de 1,2 milliard de dollars est pratiquement sans importance pour Lilly, a déclaré Carter Gould, analyste chez Cantor Fitzgerald.

"Nous apprécions le fait que Lilly prenne le risque de saisir des opportunités potentiellement transformatrices pour des montants relativement faibles. En effet, le programme s'inscrirait parfaitement dans la franchise cardiométabolique de Lilly", a déclaré Gould.

Il s'agit de la première transaction majeure de Lilly en 2026, après une année où sa valeur de marché a dépassé les 1 000 milliards de dollars grâce à l'augmentation des ventes des médicaments GLP-1 Mounjaro et Zepbound.

Les médicaments contre le diabète et l'obésité ont généré des revenus annuels qui ont éclipsé les produits phares traditionnels et ont consolidé la position de Lilly en tant que fabricant de médicaments le plus précieux au monde.

L'accord avec Ventyx devrait être conclu au cours du premier semestre 2026.