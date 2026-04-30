Lilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, la forte demande de médicaments amaigrissants compensant la pression sur les prix

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* Les médicaments à base de GLP-1 de Lilly, Mounjaro et Zepbound, stimulent la croissance du chiffre d'affaires

* Les ventes internationales de Mounjaro contribuent à renforcer l'avance de Lilly sur ses concurrents

* Les investisseurs considèrent le lancement de Foundayo aux États-Unis comme un test pour la future part de marché des médicaments contre l'obésité

(Mise à jour des cours; ajout des commentaires du directeur général, d'un analyste et d'un dirigeant aux paragraphes 4, 6 et 12; détails sur le lancement de Foundayo aux paragraphes 17-18 et 20) par Christy Santhosh et Mrinalika Roy

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande pour ses médicaments GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète ayant contribué à compenser la baisse des prix sur les marchés américains et internationaux.

L'action a bondi de près de 10% après que le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis a annoncé des ventes de ses produits à base de GLP-1 contre l'obésité et le diabète supérieures aux attentes de Wall Street, en particulier à l'international, malgré une baisse des prix.

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs et les analystes, les dirigeants ont été pressés de donner des détails sur le lancement de Foundayo, le comprimé amaigrissant que Lilly a commencé à commercialiser aux États-Unis début avril pour concurrencer le Wegovy oral de Novo Nordisk NOVOb.CO lancé en janvier, et leurs commentaires se sont révélés optimistes.

“Les premiers indicateurs sont positifs”, a déclaré Ilya Yuffa, président de Lilly USA.

La question de savoir si le laboratoire pharmaceutique américain pourra maintenir son élan alors que les pressions sur les prix s'intensifient a été l'une des principales préoccupations des investisseurs. Lilly a dû composer avec des prix plus bas, reflétant les remises et les accords conclus avec l'administration Trump, ce qui soulève des questions quant à sa capacité à continuer de traduire efficacement une forte demande en croissance des revenus.

“À chaque fois que nous baissons nos prix, nous constatons une expansion assez importante”, a déclaré le directeur général Dave Ricks lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers.

Lilly a annoncé un bénéfice ajusté de 8,55 dollars par action au premier trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 6,66 dollars, selon les données de LSEG.

“Après un début d'année 2026 plus faible, les résultats du premier trimestre ont définitivement dissipé les inquiétudes, avec une bonne santé générale de l'entreprise”, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets. L'action Lilly avait chuté de 20% depuis le début de l'année.

L'action Lilly a progressé de 9,7% à 933,76 dollars, tandis que l'action Novo cotée aux États-Unis a gagné 5,4% à 42,45 dollars, après que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a proposé de nouvelles règles qui limiteront le potentiel de production à grande échelle de versions composées des médicaments amaigrissants de Lilly et Novo.

RÉVISION À LA HAUSSE DES PRÉVISIONS POUR 2026

La fourchette basse des nouvelles prévisions de bénéfices de Lilly pour 2026 est désormais supérieure à son ancienne fourchette haute. La société table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 35,50 et 37,00 dollars par action, contre 33,50 à 35,00 dollars auparavant. Les analystes tablaient sur 34,55 dollars par action. Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 82 et 85 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 80 à 83 milliards de dollars.

Lilly est en concurrence avec le laboratoire danois Novo Nordisk sur le marché en pleine expansion des nouveaux médicaments amaigrissants, dont les analystes prévoient qu'il atteindra 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie. Les deux sociétés ont conclu en novembre des accords avec l'administration du président Donald Trump afin de réduire les prix de leurs médicaments contre l'obésité aux États-Unis.

Malgré les pressions sur les prix, les produits GLP-1 de Lilly ont surperformé. Mounjaro, utilisé pour le diabète aux États-Unis et à la fois pour le diabète et la perte de poids ailleurs, a généré 8,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dépassant les attentes de plus d'un milliard de dollars. Zepbound, la marque américaine de médicaments amaigrissants, a rapporté 4,2 milliards de dollars, dépassant également les estimations.

Les chiffres de Mounjaro ont représenté une “performance époustouflante”, a déclaré Emily Field, analyste chez Barclays.

La société a indiqué que la croissance était principalement tirée par des volumes plus élevés sur l'ensemble des marchés, y compris à l'étranger.

“Les ventes internationales de Mounjaro ont été le moteur de cette impressionnante performance, Lilly ayant dépassé Novo en tant que leader en termes de parts de marché pour les GLP-1 sur ces marchés hors États-Unis”, a déclaré Terence McManus, investisseur chez Lilly et chez Bellevue Asset Management à Zurich.

Patrik Jonsson, président de Lilly International, a déclaré que les données des premières semaines concernant les nouveaux concurrents génériques en Inde montraient “que cela stimule réellement la croissance du marché global de l'obésité, y compris celle de notre produit”.

ZOOM SUR FOUNDAYO

Les premières données sur les prescriptions de Foundayo ont suscité quelques inquiétudes chez les analystes, qui ont estimé que le lancement était en retard par rapport à celui du comprimé Wegovy de Novo.

Ce nouveau médicament compte plus de 8 000 prescripteurs, dont un tiers n'avait jamais prescrit de GLP-1 oral auparavant, et plus de 20 000 patients ont été traités, ont indiqué les dirigeants.

Lilly a également indiqué que plus de 12 grandes entreprises de télésanté proposaient Foundayo, ce qui représente environ 35% du volume de lancement.

Dave Ricks a déclaré qu'il s'attendait à ce que Foundayo permette d'augmenter le nombre de personnes pouvant bénéficier des GLP-1. La société a indiqué que deux des trois plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis commenceraient à prendre en charge Foundayo le mois prochain.