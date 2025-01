LightOn: la plateforme d'IA Paradigm mise à jour information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - LightOn a annoncé jeudi une mise à jour de sa plateforme d'IA générative Paradigm destinée aux entreprises, avec l'objectif de lui permettre de répondre à des tâches plus complexes.



L'entreprise française explique avoir intégré de nouvelles capacités agentiques avancées en mesure de sélectionner et d'orchestrer les outils les mieux adaptés pour exécuter des tâches variées, allant de la recherche dans une base documentaire à l'exploration du Web de manière sécurisée.



La mise à jour intègre également l'analyse de documents en profondeur en extrayant des informations clés, en produisant des résumés ou en effectuant des comparaisons détaillées.



Ces capacités permettent de remplacer des tâches laborieuses par une nouvelle

expérience simple pour les utilisateurs et de les libérer d'un grand nombre de tâches répétitives et chronophages, tout en garantissant la confidentialité totale des données, précise LightOn.





Valeurs associées LIGHTON 18,60 EUR Euronext Paris +11,71%