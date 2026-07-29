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LightOn accélère son activité, mais revoit ses perspectives de trésorerie
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 10:03
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Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public a enregistré un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 51% sur un an, porté par la progression des ventes de licences Paradigm et la forte croissance des services associés. En revanche, le revenu annuel récurrent (ARR) reste stable à 1,9 million, les nouveaux contrats ayant compensé les contrats arrivés à échéance.

Si le pipeline commercial continue de se renforcer, sa conversion en revenus est freinée par les reports de projets liés aux contraintes d'approvisionnement en GPU, aux arbitrages budgétaires de certains clients et aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, le groupe mise sur son positionnement en matière d'IA souveraine pour soutenir sa croissance.

LightOn revoit toutefois ses perspectives financières. La société estime désormais disposer d'une visibilité de trésorerie jusqu'à fin 2026, contre fin 2027 précédemment, et mène des discussions avec son actionnaire Vester Finance afin de sécuriser un financement susceptible de prolonger cet horizon d'un an.

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