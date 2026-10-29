LHYFE : Lhyfe publie ses résultats du 1er semestre 2026 : avancées commerciales stratégiques, partenariat structurant avec Messer, accélération du marché allemand et poursuite de sa feuille de route industrielle

Deux avancées structurantes qui confortent le positionnement de Lhyfe Partenariat commercial, industriel et financier majeur avec Messer, acteur mondial des gaz industriels : contrat d'approvisionnement d'une durée de 10 ans, entrée de Messer à hauteur de 30 % au capital de quatre sites de Lhyfe et première rotation de capital du Groupe, impactant positivement ses fonds propres et sa trésorerie. Accélération commerciale en Allemagne où les ventes ont plus que doublé, reflétant l'impact de la transposition des directives européennes, la mise en place de mécanismes incitatifs et un cadre règlementaire clair ; et confirmant la pertinence du choix de Lhyfe de se déployer Outre-Rhin dès 2021.



Croissance des ventes en France et en Allemagne Chiffre d'affaires de 4,7 M€ au 1er semestre 2026, stable par rapport au 1er semestre 2025, reflétant l'accélération des ventes en Allemagne et en France, qui compense une baisse des ventes dans les pays nordiques. Hausse significative du chiffre d'affaires, attendu pour 2026 entre 12 et 13 M€, et supérieure à +60 % pour 2027.



Une feuille de route et une gestion qui porteront leurs fruits sur la trésorerie à fin 2026 Forte réduction des coûts de structure et de fonctionnement, de l'ordre de 30 %, avec de premiers effets dès fin 2026, et une contribution en année pleine attendue en 2027. Impact de l'opération Messer attendu d'ici la fin de l'année sur la trésorerie et le chiffre d'affaires. Maintien d'une trésorerie solide 45 M€ au 30 juin 2026.



Nantes (France), le 29 octobre 2026, 7h00 - Lhyfe (Euronext Growth - ALHYF), pionnier mondial de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, publie ses résultats du premier semestre 2026 et revient sur les principales avancées commerciales, industrielles et stratégiques enregistrées depuis le début de l'année.

Le 28 octobre 2026, le Conseil d'administration de la société a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre de l'exercice 2026 (période du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026). Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2026 est disponible sur le site internet de Lhyfe, espace investisseurs.

Matthieu Guesné, fondateur et Président-directeur général de Lhyfe : « Les événements climatiques extrêmes, les tensions géopolitiques et la volatilité persistante des énergies fossiles nous ont rappelé, ces derniers mois, pourquoi la transition énergétique européenne doit accélérer : pour décarboner nos économies, mais aussi pour renforcer la compétitivité de nos industries et notre souveraineté énergétique.

Si le marché européen de l'hydrogène renouvelable se développe à des rythmes différents selon les pays, l'Allemagne a concrétisé ses ambitions en mettant en place un cadre réglementaire structurant, qui stimule directement la demande. Notre choix de nous y implanter dès 2021 et d'y développer nos capacités de production porte ses fruits, avec le doublement de nos ventes et des perspectives de croissance renforcées.

Les accords conclus avec Messer et H2APEX montrent tout l'intérêt de disposer dès aujourd'hui de capacités opérationnelles, d'hydrogène certifié RFNBO, et d'une logistique éprouvée pour saisir les opportunités là où elles se matérialisent. Le partenariat avec Messer aura également un impact transformationnel sur le plan industriel : son expertise des gaz industriels et de leur distribution nous aidera à franchir de nouvelles étapes et à préparer le changement d'échelle .

Une réalité doit désormais être largement comprise, au-delà même du monde industriel : l'électrification directe doit être privilégiée partout où elle est possible, mais la décarbonation de l'industrie et des transports a aussi besoin d'hydrogène vert, pour transformer l'électricité sous une forme stockable et flexible, mais aussi pour décarboner les usages qui ne peuvent être directement électrifiés ou qui nécessitent une molécule.

Les industriels l'ont bien compris et sont prêts à investir. Le déclenchement de ces investissements dépend désormais de la mise en œuvre effective des réglementations. De notre côté, nous sommes prêts à répondre à une demande qui se concrétise déjà et qui s'accélérera à mesure que ces cadres se mettront en place. »

Messer : trois avancées structurantes en un seul partenariat

Le 13 juillet 2026, Lhyfe a annoncé un partenariat commercial, financier et industriel structurant avec Messer, acteur mondial des gaz industriels. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe 1 .

Une visibilité commerciale à 10 ans. Le partenariat comprend un contrat d'approvisionnement d'une durée de dix ans, avec un volume minimum dès 2026 qui pourrait atteindre plusieurs centaines de tonnes d'hydrogène renouvelable par an, ainsi qu'un potentiel d'achat allant jusqu'à 50 % de la production des trois sites français concernés. Cet accord renforce significativement la visibilité à long terme de Lhyfe sur les débouchés de ces sites. L'engagement sur 10 ans d'un acteur majeur des gaz industriels témoigne également de l'intérêt de ses propres clients pour l'hydrogène vert.

Une valorisation des actifs et un renforcement financier. Messer entre à hauteur de 30 % au capital de la société portant quatre sites développés et opérés par Lhyfe en France et en Allemagne, représentant 30 MW de capacité d'électrolyse installée. L'entrée au capital d'un industriel de référence conforte la valeur de ces actifs et la capacité de Lhyfe à associer des partenaires de premier plan à leur développement. Le Groupe anticipe un impact positif sur ses capitaux propres consolidés et sa trésorerie dès la finalisation de l'opération, attendue d'ici la fin de l'année, à hauteur de plusieurs millions d'euros.

Cette opération, qui est la première "rotation de capital" de Lhyfe, confirme son modèle de « développeur-opérateur ». Dès 2024, Lhyfe avait annoncé son ambition d'associer des partenaires au développement de certains de ses sites. Avec cette première rotation de capital, le Groupe matérialise sa capacité à développer, financer, construire et exploiter des actifs de production, puis à en cristalliser une partie de la valeur en ouvrant leur capital à des partenaires, tout en restant actionnaire majoritaire et opérateur. Ce modèle permet à Lhyfe de réallouer du capital au financement de son développement et de nouveaux projets de plus grande envergure.

Sur le plan industriel, Messer apportera son savoir-faire dans le domaine des gaz industriels , notamment en matière de sécurité, d'exploitation, de logistique, de conditionnement, de relation clients et de distribution multi-gaz. Ce partenariat doit contribuer à la performance, à la résilience et à la montée en puissance commerciale des sites concernés.

L'accélération du marché allemand, illustration de l'effet déterminant de la réglementation sur le développement du marché

En 2026, les ventes de Lhyfe en Allemagne devraient augmenter de 130 % par rapport à 2025 , avec une accélération de la demande au cours de l'année offrant de solides perspectives pour 2027. La montée en puissance de Schwäbisch Gmünd, le plus grand site de production de Lhyfe en opérations, permettra au Groupe de saisir ces opportunités de croissance.

Cette dynamique est directement liée à la mise en place de façon coordonnée, par l'Allemagne, des trois leviers indispensables à l'émergence du marché :

Créer une obligation. La réglementation impose une part croissante de carburants renouvelables dans les transports, avec un sous-quota spécifique pour les RFNBO. Les acteurs qui ne respectent pas leurs obligations s'exposent à des pénalités.

La réglementation impose une part croissante de carburants renouvelables dans les transports, avec un sous-quota spécifique pour les RFNBO. Les acteurs qui ne respectent pas leurs obligations s'exposent à des pénalités. Rendre l'usage économiquement attractif. Les poids lourds zéro émission bénéficient notamment d'une exonération de péage, tandis que l'hydrogène renouvelable distribué permet de générer des crédits valorisables dans le cadre de la THG-Quote.

Les poids lourds zéro émission bénéficient notamment d'une exonération de péage, tandis que l'hydrogène renouvelable distribué permet de générer des crédits valorisables dans le cadre de la THG-Quote. Aider à franchir le surcoût initial. En janvier 2026, le gouvernement allemand a lancé un programme de 220 M€ destiné à soutenir conjointement jusqu'à 40 stations hydrogène et 400 poids lourds, afin d'amorcer simultanément l'offre et les usages.

Les premiers effets sont déjà visibles : depuis janvier 2026, hylane et H2 MOBILITY, deux acteurs clefs de la mobilité hydrogène en Allemagne, proposent à certains clients un prix net d'environ 8 €/kg dans une sélection de stations poids lourds, tandis que plusieurs analyses montrent que la combinaison de ces dispositifs peut rapprocher le coût total d'usage de l'hydrogène de celui du diesel. L'exemple allemand montre comment la combinaison des 3 leviers clés accélère la structuration d'un marché.

Grâce à son positionnement précoce en Allemagne, Lhyfe bénéficie de cette accélération. Présent en Allemagne depuis 2022 et fournisseur de ses premiers clients dès 2023, Lhyfe dispose aujourd'hui du site de Schwäbisch Gmünd (10 MW), en montée en puissance, ainsi que d'un réseau de partenaires producteurs. Cet ancrage local permet aujourd'hui au Groupe de bénéficier de l'accélération du marché allemand, avec un portefeuille d'une quinzaine de clients parmi lesquels H2APEX, H2 MOBILITY.

Une forte dynamique commerciale dans les marchés-clés

Au premier semestre 2026, Lhyfe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 M€, contre 4,6 M€ au premier semestre 2025 . Cette stabilité reflète notamment la forte progression de l'activité en Allemagne, où les ventes ont plus que doublé, et en France, qui compense une baisse significative des contrats dans les pays nordiques.

Les ventes indirectes liées au partenariat signé avec Messer contribueront de manière croissante au chiffre d'affaires dès 2027.

Ce partenariat avec Messer permettra dès 2027 à Lhyfe de gagner des parts de marché dans l' industrie , tandis que la montée en puissance progressive et continue du Groupe s'est traduite en 2026 par des signatures de contrats, parmi lesquelles BMW Steyr en Autriche , H2APEX en Allemagne et Setram en France . Lhyfe a également commencé à approvisionner de nouveaux usages de mobilité en Allemagne, en Belgique , et en France.

Sur la période, le Groupe a effectué plus de 570 livraisons en Europe.

36 MW de capacités de production désormais installées pour servir cette demande

Pour livrer ses clients, Lhyfe peut désormais s'appuyer sur ses six sites de production installés en France et en Allemagne - au fur et à mesure de leur montée en puissance -, sur sa flotte de transport de 84 conteneurs - l'une des plus grandes et modernes d'Europe -, et sur son réseau de partenaires.

Les sites de Bouin (85), Buléon (56) et Bessières (31), en France, et Schwäbisch Gmünd (Bade-Wurtemberg), en Allemagne, sont en opérations . Après une phase de tests de fiabilité, d'intégration et d'ajustements techniques en 2026, le site de Schwäbisch Gmünd commence à monter en puissance, pour une contribution pleine au chiffre d'affaires à partir de 2027.

Les sites de Le Cheylas, à proximité de Chambéry (Isère), et de Croixrault, à proximité d'Amiens (Somme), sont désormais installés. La première production d'hydrogène a eu lieu en juin et en septembre, respectivement. Ces sites entrent désormais en phase de mise en service et contribueront au chiffre d‘affaires à partir de 2027.

Au premier semestre 2026, comme depuis le début de son activité industrielle, en 2021, Lhyfe n'a enregistré aucun accident avec arrêt. Ce résultat témoigne de sa gestion stricte de la sécurité, et de l'importance accordée aux phases de mise en service. La production d'hydrogène vert reposant sur de nombreux équipements qui doivent être raccordés, calibrés et testés ensemble. Lhyfe a développé un processus de mise en service rigoureux afin d'en garantir la fiabilité et la sécurité. Cela comprend une série d'essais progressifs et une montée en puissance avant d'atteindre les conditions nominales de fonctionnement.

Avec l'installation de ses derniers sites de production, Lhyfe dispose aujourd'hui de 36 MW de capacité d'électrolyse installée. Le Groupe vise désormais à finaliser la mise en service des deux sites installés en 2026 et à accroître l'utilisation de ses capacités existantes afin de convertir cette activité en chiffre d'affaires, tout en maîtrisant ses coûts d'opération et de distribution.

Poursuite des projets "onsite” prioritaires et des partenariats de co-développement

Les équipes Développement concentrent désormais leurs ressources sur les projets "onsite" prioritaires , qui seront implantés directement chez ou à proximité du client, notamment Green Horizon en France, Kemsley au Royaume-Uni et Delfzijl aux Pays-Bas, en poursuivant leur sécurisation commerciale, réglementaire et financière.

Ces projets de grande ampleur, dédiés à la décarbonation de l'industrie, restent étroitement liés au calendrier de mise en œuvre des réglementations et des mécanismes d'incitation et de soutien . Lhyfe dialogue activement avec les pouvoirs publics concernés pour partager son retour d'expérience de terrain et contribuer à lever les freins réglementaires au déploiement de ces projets.

Parmi ces avancées notables, Lhyfe a annoncé en octobre 2026 la signature d'un partenariat avec Perpetual Next , visant à étudier la fourniture, sur le long terme, d'hydrogène renouvelable à la future unité de production de biométhanol DeltaNor de Perpetual Next à Delfzijl, aux Pays-Bas.

Enfin Lhyfe a également annoncé un accord de co-développement avec STRABAG , l'un des principaux groupes européens de construction et de gestion d'infrastructures, pour développer l'hydrogène vert sur le marché allemand. Cet accord élargit encore les perspectives de Lhyfe Outre-Rhin.

Perspectives

Sur les prochains mois, le Groupe continuera de déployer sa feuille de route de consolidation de sa position de producteur d'hydrogène vert, en concentrant ses efforts sur :

la montée en puissance opérationnelle et commerciale de ses sites nouvellement installés en France et en Allemagne,

nouvellement installés en France et en Allemagne, la mise en service de ses deux sites français installés à Croixrault (5 MW) et Le Cheylas (10 MW), attendue entre fin 2026 et début 2027,

installés à Croixrault (5 MW) et Le Cheylas (10 MW), attendue entre fin 2026 et début 2027, la préparation des prochaines décisions finales d'investissement dont celle de Green Horizon attendue en 2027.

Pour 2026, le Groupe anticipe une hausse significative de son chiffre d'affaires lié à la vente d'hydrogène RFNBO, attendu entre 12 et 13 millions d'euros, et bénéficiant au second semestre d'une accélération de l'activité en Allemagne, où les ventes devraient plus que doubler sur l'année par rapport à 2025 (+ 130 %).

Le partenariat majeur conclu avec le Groupe Messer, dont la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année 2026, devrait renforcer les capitaux propres et la trésorerie du Groupe à hauteur de plusieurs millions d'euros . La position de trésorerie du Groupe devrait en outre bénéficier dès 2026 de la réduction de sa base de coûts, déjà observable sur le premier semestre, et qui sera pleinement visible en 2027 . Cette réduction, estimée à environ 30% en année pleine, résulte notamment du départ d'une soixantaine de collaborateurs, ainsi que d'une gestion rigoureuse des dépenses et des priorités d'allocation des ressources.

Pour 2027, le Groupe anticipe une croissance supérieure à 60 % des revenus liés à la vente d'hydrogène vert , sur la base d'une forte croissance des volumes livrés en Allemagne et de la contribution des ventes indirectes. Pour cela, le Groupe s'appuiera sur la montée en charge de sa capacité existante de production ainsi que de la contribution progressive des deux actifs dont la mise en service est attendue dans les prochains mois. En 2027, le Groupe continuera de déployer son activité de services, principalement de développement et d'ingénierie pour le compte de ses sociétés de projets . Il entend ainsi reconnaître au niveau consolidé, dès 2027, une première contribution en chiffre d'affaires de son activité de prestation de services.

Résultats semestriels consolidés 2026

Compte de résultat

En M€ - IFRS 30/06/2026 30/06/2025 Chiffre d'affaires 4,7 4,6 EBITDA ajusté 2 -13,3 -13,2 Résultat opérationnel courant -17,0 -18,8 Résultat opérationnel -17,6 -19,8 Résultat financier -2,5 -1,4 Résultat net de l'ensemble consolidé -20,1 -21,7

L'EBITDA ajusté ressort à (13,3) M€ au premier semestre 2026, stable par rapport au premier semestre 2025, reflétant les principaux éléments suivants :

Hausse des achats consommés en lien avec la croissance de l'activité, composés pour l'essentiel des coûts d'électricité et des coûts d'achat d'hydrogène auprès des sources partenaires, dans l'attente de la disponibilité de notre hydrogène ;

Diminution des charges externes de 0,4 M€ à (7,1) M€, contre (7,5) M€ au 30 juin 2025, en raison d'un effort continu de rationalisation ;

Baisse des charges de personnel de 1,4 M€ soit une réduction de 14 % à 8,9 M€, matérialisant ainsi les premiers impacts du plan de réduction de coûts annoncé en décembre 2025 et mis en place à partir de la seconde partie du semestre. A fin juin 2026, l'effectif ressort à 126 personnes, contre 188 fin décembre 2025.

La perte d'exploitation du Groupe s'élève à (17,6) M€, contre (19,8) M€ au 30 juin 2025. Cette amélioration provient de la réduction des charges de personnel et des charges externes, ainsi que de la variation de juste valeur des instruments financiers dérivés liés aux engagements d'achat d'électricité (+ 0,7 M€ versus -1,3 M€ au premier semestre 2025) sous l'effet de la hausse des prix à terme de l'électricité.

Le résultat financier est négatif à (2,5) M€ contre (1,4 M€) au premier semestre 2025, reflétant notamment la mobilisation progressive du financement de projets initiée lors du second semestre 2025 et se poursuivant en 2026. En parallèle, les placements de trésorerie ont généré un moindre produit du fait de la baisse de la trésorerie et des taux de rémunération.

La perte nette pour la période est de (20,1) M€, contre une perte nette de (21,7) M€ au premier semestre 2025.

Flux de trésorerie et bilan consolidé

En M€ - IFRS 30/06/2026 30/06/2025 Cash flow opérationnel -18,0 -10,5 Cash flow d'investissement -10,1 -13,5 Cash flow de financement -1,1 17,1 Variation de trésorerie -29,5 -6,7

La consommation de trésorerie s'est élevée à (29,5) M€ sur la période, contre une consommation de (6,7) M€ au premier semestre 2025, et se répartit comme suit :

Cash flow opérationnel de (18,0) M€, contre (10,5) M€ au premier semestre 2025, reflétant principalement une dégradation du besoin en fonds de roulement (consommation de (1,9) M€ contre une génération de 2,8 M€ en 2025), un impact non cash lié à la sortie d'une participation intégralement dépréciée ainsi qu'une reprise de provisions liées au plan de restructuration ;

Cash flow d'investissement de (10,1) M€, reflétant principalement l'achat d'équipements pour les sites en construction de Le Cheylas et de Croixrault et les coûts de développement et d'ingénierie capitalisés liés aux projets d'usines ;

Cash flow de financement de (1,1) M€ reflétant principalement le tirage de 13,9 M€ sur le financement de projets initié en 2025 et comptabilisé temporairement, au 30 juin 2026, en dépôt en lien avec les financements, le refinancement d'actifs de transport d'hydrogène pour 2,5 M€, l'encaissement de subventions pour 1,6 M€, ainsi que le versement d'intérêts financiers et le remboursement de dettes bancaires et locatives.

Au 30 juin 2026, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 2 M€.

A cette même date, la trésorerie disponible de la société s'établit à 45 M€. Ce montant n'inclut pas les 13,9 M€ issus du tirage sur le financement de projets, lesquels sont toutefois pris en compte dans l'endettement financier net 3 , qui s'élève à 92 M€ au 30 juin 2026.

Les subventions sécurisées 4 relatives aux projets du portefeuille représentent 190 M€.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable.

Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène renouvelable au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène renouvelable en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.

Lhyfe est présent à travers 8 pays européens et comptait 126 collaborateurs à fin juin 2026. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – ALHYF).

Plus d'informations Lhyfe .com .

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Annexe – Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Chiffre d'affaires 4 684 4 639 Produits des activités ordinaires 4 684 4 639 Achats consommés -1 858 -896 Charges externes -7 137 -7 532 Charges de personnel -8 900 -10 304 Impôts, taxes et versements assimilés -151 -204 Autres produits et charges opérationnels courants 261 -720 Dotations aux amortissements sur immobilisations -3 877 -3 433 Dotations aux provisions pour risques et charges -21 -380 Résultat opérationnel courant -17 000 -18 830 Autres produits et charges opérationnels non courants -590 -921 Résultat opérationnel non courant -590 -921 Résultat opérationnel -17 589 -19 751 Coût de l'endettement financier -2 677 -1 914 Autres produits et charges financiers 150 499 Résultat financier -2 527 -1 415 Résultat avant impôts -20 116 -21 166 Impôts sur les résultats - - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -5 -493 Résultat net de l'ensemble consolidé -20 121 -21 658 Intérêts minoritaires -128 11 Résultat net (part du Groupe) -19 993 -21 669 Résultat par action (en euros) -0,42 -0,45

Annexe – Etat consolidé de la situation financière

ACTIF

En milliers d'euros 30/06/2026 31/12/2025 Immobilisations incorporelles 26 388 21 910 Immobilisations corporelles 87 319 87 880 Droits d'utilisation 40 534 40 171 Participations dans des entreprises mises en équivalence - 362 Instruments financiers dérivés non courants 201 - Autres actifs non courants 6 899 6 933 Impôts différés actifs - - Actifs non courants 161 340 157 256 Stocks 236 236 Clients et comptes rattachés 2 049 3 161 Instruments financiers dérivés courants 116 - Autres actifs courants 32 402 18 534 Trésorerie et équivalents de trésorerie 45 212 74 698 Actifs courants 80 016 96 628 Actifs détenus en vue de leur cession 4 381 3 967 Actif 245 737 257 851 PASSIF

En milliers d'euros 30/06/2026 31/12/2025 Capital 481 480 Primes 163 887 163 883 Réserves -142 150 -91 778 Résultat net -19 993 -50 869 Capitaux propres - part du Groupe 2 225 21 718 Intérêts ne conférant pas le contrôle -379 -251 Capitaux propres 1 846 21 467 Provisions non courantes 378 357 Emprunts et dettes financières non courants 100 301 112 047 Instruments financiers dérivés non courants 1 666 2 221 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 60 152 60 332 Passifs non courants 162 497 174 957 Provisions courantes 2 161 3 359 Emprunts et dettes financières courants 36 580 8 912 Instruments financiers dérivés courants 2 861 2 671 Fournisseurs et comptes rattachés 21 648 28 027 Autres passifs courants 18 144 18 459 Passifs courants 81 393 61 428 Passif 245 737 257 851

Annexe - Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Résultat net consolidé -20 121 -21 658 Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence 5 493 Eliminations : Des amortissements et provisions 228 4 062 Du résultat financier net 2 293 1 761 Des charges calculées liées aux paiements en actions 507 553 Variation de juste valeur des instruments financiers -349 1 445 Autres variations 1 369 66 Charge d'impôts de la période - - Incidence de la variation du BFR : Variation des stocks - -1 Variation des créances clients 1 112 286 Variation des autres créances courantes 750 3 766 Variation des dettes fournisseurs -2 382 1 831 Variation des autres dettes courantes -1 380 -3 074 Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles -17 967 -10 471 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -4 350 -3 774 Acquisitions d'immobilisations corporelles -6 321 -9 525 Cessions d'immobilisations corporelles 1 4 Acquisitions d'actifs financiers 535 -177 Incidence des variations de périmètre -14 - Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement -10 149 -13 472 Augmentations de capital, nettes des frais 3 - Emissions de nouveaux emprunts, nettes des frais 17 400 - Dépôts en lien avec les financements -13 455 - Encaissements d'avances remboursables - 1 648 Encaissements de subventions 1 302 22 186 Remboursements d'emprunts et de compte courant -959 -2 871 Remboursements au titre des dettes locatives -2 351 -1 526 Cessions / (Acquisitions) d'actions propres -118 157 Intérêts financiers versés -2 896 -2 530 Flux net de trésorerie liés aux activités de financement -1 074 17 065 Incidence des variations du cours des devises -295 154 Variation de trésorerie -29 486 -6 723 Trésorerie à l'ouverture 74 698 72 124 Trésorerie à la clôture 45 212 65 401

1 La finalisation de l'opération reste soumise à l'accord des prêteurs, conformément à la documentation de financement en vigueur.

2 Adjusted EBITDA : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions, avant charges liées aux rémunérations fondées sur des actions, et avant ajustement de juste valeur sur les instruments financiers dérivés

[1] Endettement financier net = dettes financières (y compris dettes locatives IFRS 16) - trésorerie disponible

[2] Incluant les subventions signées et les subventions attribuées et en cours de contractualisation