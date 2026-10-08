LG Energy Solution annonce une hausse de 26 % de son résultat d'exploitation au troisième trimestre

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(Ajoute des informations sur les résultats préliminaires)

par Heekyong Yang et Heejin Kim

Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution 373220.KS a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce que sonrésultat d’exploitation pour la période juillet-septembre progresse de 25,7% pour atteindre 756 milliards de wons (564,09 millions de dollars).

Ce chiffre est à comparer à la prévision de LSEG SmartEstimate, qui tablait sur un bénéfice d’exploitation de 309 milliards de wons, calculée en tenant compte principalement des analystes dont les prévisions se révèlent le plus souvent exactes.

Voici quelques détails:

• LGES, qui fournit notamment Tesla TSLA.O , General Motors

GM.N et Hyundai Motor 005380.KS , est confrontée à un ralentissement prolongé de la demande de véhicules électriques.

• Selon le document réglementaire déposé par LGES, le chiffre d’affaires devrait avoir progressé de 59% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9 600 milliards de wons .

• Les prévisions de résultats trimestriels incluent les crédits d’impôt accordés au titre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) pour la production de batteries de la société aux États-Unis, a précisé LGES dans un communiqué. Hors ces crédits, la société aurait enregistré un résultat d’exploitation de 339,1 milliards de wons.

• Les analystes ont attribué ce résultat d’exploitation supérieur aux prévisions à un gain exceptionnel provenant d’un constructeur automobile nord-américain, qui a versé une compensation pour ne pas avoir respecté ses engagements d’achat minimaux en raison de la faiblesse de la demande en véhicules électriques.

• Pour compenser la faiblesse du marché des véhicules électriques, LGES a développé son activité de systèmes de stockage d’énergie (ESS), où la demande est soutenue par les besoins croissants en électricité des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

• Selon les analystes, la demande en ESS émanant des centres de données alimentés par l’IA apparaît comme un moteur de croissance pour les fabricants de batteries. Ils ont toutefois souligné que l’activité ESS de LGES restait déficitaire et que la date prévue pour le redressement avait été repoussée.

• LGES a indiqué qu’elle prévoyait d’annoncer ses résultats trimestriels détaillés le 3 novembre.

(1 $ = 1.340,2200 wons)