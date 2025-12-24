 Aller au contenu principal
Lexus lance en édition spéciale, la RZ 600e " F Sport Performance "
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 12:00

Lexus rajoute un modèle en édition spéciale, la RZ 600e " F Sport Performance ", à sa gamme de véhicules électriques à batterie (BEV), la RZ.

Le nouveau modèle sera disponible chez les concessionnaires Lexus à l'échelle nationale à partir du 2 mars 2026.

Après le lancement de la RZ 450e à traction intégrale en mars 2023, Lexus a lancé la RZ 300e à traction avant, offrant une autonomie de croisière étendue grâce à une réduction de poids.

En janvier 2024, la gamme RZ a été élargie avec l'introduction de la première variante de performance, la RZ 450e " F Sport Performance ", limitée à 100 unités.

Le " F Sport Performance " a été développé en collaboration avec le pilote de course Yoshihide Muroya et le pilote Masahiro Sasaki.

Basée sur la RZ 550e " F Sport ", qui propose un système BEV entièrement renouvelé, la RZ 600e Special Edition " F Sport Performance " renforce encore les atouts fondamentaux de F Sport Performance.

L'extérieur est proposé en deux schémas de couleurs : noir et HAKUGIN II avec une finition claire mate, et noir et gris neutrino comme sur la RZ 550e " F Sport ".

