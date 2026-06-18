Les villes canadiennes proposent de nouveaux locaux de bureaux et des mesures incitatives pour accueillir la future banque de défense

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* Cinq villes canadiennes sont en lice pour accueillir une banque, alors que les économies locales subissent la pression des droits de douane

* Aucune grande économie n’a publiquement soutenu le projet; l’Allemagne et la Grande-Bretagne prennent leurs distances

* Montréal met en avant son pôle aérospatial et de défense pour accueillir la banque

* Halifax et Vancouver mettent en avant leurs atouts dans les domaines naval et transatlantique, ainsi que les avantages liés à la délocalisation et d’éventuelles incitations fiscales

par Nivedita Balu

Cinq villes canadiennes sont en lice pour accueillir le siège d’une future banque multilatérale de défense, dans l’espoir d’attirer des milliers d’emplois dans la finance et d’autres secteurs en cette période d’incertitude économique. Le Premier ministre Mark Carney, qui s’est efforcé de renforcer la visibilité du Canada sur la scène mondiale et de rassembler les pays dits « de puissance moyenne », a annoncé en avril que le Canada accueillerait la Banque de défense, de sécurité et de résilience. Cette banque a pour objectif de lever 135 milliards de dollars afin de financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui peinent à accéder à des financements à moindre coût.

Le Canada espère que cette banque permettra aux petites et moyennes entreprises du secteur de la défensede répondre à la forte hausse de la demande en armes et autres équipements militaires, notamment depuis la guerre en Ukraine, et fait valoir que d’autres initiatives – notamment un programme de prêts de l’Union européenne – n’ont pas été suffisantes. Aujourd’hui, Toronto, Montréal, Ottawa, Halifax et Vancouver souhaitent accueillir le siège de la banque.

Ces villes espèrent un regain économique après que les droits de douane américains ont frappé les secteurs de l’acier et de l’automobiledu pays. Mais le succès de la banque dépendra du nombre de pays qui s’engageront à en devenir membres, et aucune grande économie ne s’y est encore engagée publiquement. L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont pris leurs distances par rapport au projet.

Le ministère canadien des Finances, qui décidera quelle ville accueillera la banque, indique que le pays travaille avec ses alliés et partenaires pour former un groupe de pays fondateurs. Les observateurs du secteur s’attendent à ce qu’une décision concernant l’implantation de la banque soit prise au cours du second semestre, et à ce que l’on en sache davantage sur les pays qui la soutiendront après le sommet de l’OTAN à Ankara le mois prochain.

CAPITALE FINANCIÈRE OU PÔLE INDUSTRIEL? L’Ontario affirme que la banque aurait accès à une « obligation de résilience » de 500 millions de dollars canadiens pour financer des projets de défense si Toronto, la plus grande ville et le centre financier du Canada, était choisie. Legouvernement provincial a déclaré que la banque créerait 3.500 emplois directs et en générerait des milliers d’autres indirectement . Montréal, ville majoritairement francophone et considérée comme la favorite par plusieurs sources du secteur interrogées par Reuters, accueille des entreprises du secteur aérospatial et de la défense, notamment le constructeur aéronautique Bombardier. Une agence de développement à but non lucratif qui collabore avec le gouvernement, Montréal International, affirme qu’elle proposera des services à moindre coût à la banque lors de son lancement. Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse, vante les mérites d’Halifax, la capitale provinciale, comme site idéal pour la banque, soulignant que la province affiche les dépenses de défense par habitantles plus élevées du pays, qu’elle abrite la plus grande base navale du pays et qu’elle compte environ 140 entreprises des secteurs de la défense et de l’aérospatiale. La province pourrait proposer à la banque un programme de remboursement des charges salariales ou un crédit d’impôt à l’investissement en capital afin d’augmenter ses chances de l’accueillir, a déclaré M. LeBlanc.

Vancouver proposerait un « bureau de services d’accompagnement » pour aider à loger et à installer le personnel de la banque, a déclaré Bridgitte Anderson, directeur général de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. La ville dispose également d’espaces de bureaux en centre-ville prêts à accueillir la banque proposée, a ajouté Mme Anderson. Dans le cadre de son argumentaire pour accueillir la banque, Ottawa a mis en avant le fait qu’elle abrite de grandes entités financières et gouvernementales, notamment la Banque du Canada et l’autorité de régulation bancaire, ainsi que 130 ambassades.