Les ventes et la production automobiles au Brésil ont augmenté en mai

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Les ventes et la production automobiles au Brésil ont augmenté en mai par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, les ventes ont progressé de 10,6% en mai pour atteindre 274.700 unités, tandis que la production a augmenté de 6,3% pour s'établir à 253.500 unités.