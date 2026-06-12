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Les ventes et la production automobiles au Brésil ont augmenté en mai
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production automobiles au Brésil ont augmenté en mai par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, les ventes ont progressé de 10,6% en mai pour atteindre 274.700 unités, tandis que la production a augmenté de 6,3% pour s'établir à 253.500 unités.

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