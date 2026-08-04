Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté de 37,8 % en glissement annuel en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 à 7)

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont augmenté de 37,8 % en juillet par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le neuvième mois consécutif de croissance, alors que le constructeur automobile américain fait état de résultats mitigés sur l’ensemble de ses marchés.

Les ventes des Model 3 et Model Y provenant de son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont totalisé 93 579 unités le mois dernier, soit une hausse de 5,0 % par rapport à juin, selon les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs d'automobiles. Tesla a affiché des résultats d'immatriculations mitigés en juillet en Europe , alors même que le marché continental des véhicules électriques dans son ensemble connaissait un rebond: les fortes hausses enregistrées en France et au Danemark ont été contrebalancées par des baisses marquées en Norvège et en Suède.

La concurrence des constructeurs chinois de véhicules électriques continue de s’intensifier: BYD 002594.SZ

1211.HK , le principal rival de Tesla, a enregistré en juillet une hausse de ses ventes mondiales pour le troisième mois consécutif, grâce à des exportations soutenues, notamment vers l’Europe.

Alors que le directeur général Elon Musk a qualifié de « fausse nouvelle » un article selon lequel l’entreprise envisagerait une scission ou une vente de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion avec la société SpaceX SPCX.O , ces spéculations soulignent les inquiétudes des investisseurs quant à l’exposition de Tesla à ce pays, où environ 95 % de ses composants sont achetés localement.

Steve Greenfield, fondateur de la société américaine de capital-risque spécialisée dans l’automobile Automotive Ventures, a averti que même les rumeurs concernant une séparation d’avec la Chine pourraient commencer à nuire à Tesla.

« Le génie est désormais sorti de la lampe… Quelle que soit l’issue de cette affaire, cela aura un effet négatif sur les ventes de Tesla en Chine », a-t-il déclaré.