Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont repris en juin, selon les données du Bureau du recensement

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Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont mis fin en juin à une baisse qui durait depuis deux mois, mais la hausse des taux hypothécaires et des prix a freiné cette reprise et continue d'éloigner les acheteurs potentiels du marché immobilier. Les ventes de logements neufs ont progresséde 1,6% le mois dernier pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 628.000 unités, par rapport au rythme révisé à la hausse de mai, a indiqué vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu'une petite part des ventes immobilières aux États-Unis et ont tendance à être volatiles d'un mois à l'autre. Elles ont reculéde 5,6% en glissement annuel en juin.

Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé ce rythme à 610.000 logements. Le prix médian des logements neufs, qui s’établissait à398.300 dollars en juin, était inférieur de 2,7% à celui de l’année précédente.

Le niveau élevé des coûts d’emprunt constitue un frein majeur pour un marché immobilier qui reste sur la défensive. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans — le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis — a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis août dernier , sans perspective d’allègement immédiat pour les acheteurs potentiels, en raison des craintes inflationnistes des responsables de la Réserve fédérale et des marchés obligataires.

Freddie Mac a indiqué jeudi que le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans à l’échelle nationale avait grimpé cette semaine à 6,58%. La veille, l’Association des banquiers hypothécaires (MBA) avait annoncé que le taux contractuel des prêts immobiliers à 30 ans avait atteint 6,69% au cours de la semaine s’achevant le 17 juillet. Ces deux taux étaient les plus élevés enregistrés depuis 11 mois.

Les taux hypothécaires ont désormais augmenté d’environ 0,60 point de pourcentage depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février, ce qui a fait grimper les cours mondiaux du pétrole et contribué à alimenter une inflation plus généralisée.

Les prix, mesurés selon l’indice utilisé par la Fed pour son objectif d’inflation de 2%, augmentent à un rythme environ deux fois plus rapide, et les marchés obligataires sont désormais convaincus que la banque centrale américaine réagira bientôt par des hausses de taux. La Fed tiendra une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, et bien que les marchés à terme sur les taux ne reflètent qu’une probabilité d’environ un tiers d’une hausse lors de cette réunion, cette probabilité grimpe à près de 100% pour la réunion suivante, en septembre.

Les marchés obligataires n’attendent pas. Les rendements des bons du Trésor à dix ans, qui servent de référence pour la fixation des taux des prêts immobiliers à 30 ans, ont augmenté d’un quart de point de pourcentage ce mois-ci et se situent près de leur plus haut niveau depuis 18 mois.