Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont repris en juin, mais les difficultés d'accès à la propriété persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés du rapport et d'une citation d'un économiste aux paragraphes 4-5 et 8)

* Les ventes de logements neufs ont augmenté de 1,6 % pour atteindre un taux annualisé de 628.000 unités

* Le prix médian des logements neufs a baissé de 2,7 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 398.300 dollars

* Le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans a grimpé à 6,58 % cette semaine, selon Freddie Mac

par Dan Burns

Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont mis fin en juin à une baisse qui durait depuis deux mois, mais la hausse des taux hypothécaires et les difficultés d'accessibilité financière ont freiné la reprise et continuent d'écarter les acheteurs potentiels du marché immobilier. Les ventes de logements neufs ont progressé de 1,6 % pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 628.000 unités le mois dernier, par rapport au rythme révisé à la hausse de mai, a indiqué vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu'une petite part des ventes immobilières aux États-Unis et ont tendance à être volatiles d'un mois à l'autre. Elles ont reculé de 5,6 % en glissement annuel en juin.

Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé le rythme des ventes à 610.000 logements. Le prix médian des logements neufs, qui s’est établi à 398.300 dollars en juin, était inférieur de 2,7 % à celui de l’année précédente, reflétant une évolution de la répartition des prix des logements sur le marché. Les logements dont le prix était inférieur à 300.000 dollars ont représenté 23 % des ventes, soit une hausse de 5 points de pourcentage.

L’offre de logements neufs à vendre est restée pratiquement inchangée par rapport à mai, à 485.000 unités, mais elle était inférieure d’environ 3 % à celle de l’année précédente. Cela correspond à 9,3 mois d’offre au rythme de vente de juin, contre 9,4 mois en mai et 9,0 mois en juin 2025.

Le niveau élevé des coûts d’emprunt constitue un frein majeur pour un marché immobilier qui reste sur la défensive. "La hausse des taux hypothécaires et l’impact de l’inflation sur les revenus des ménages maintiendront les ventes dans une fourchette fluctuante à court terme et retarderont toute amélioration durable", a déclaré Matthew Martin, économiste senior pour les États-Unis chez Oxford Economics. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans — le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis — a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis août dernier , sans perspective de répit immédiat pour les acheteurs potentiels, en raison de la méfiance face à l’inflation qui règne parmi les responsables de la Réserve fédérale et sur les marchés obligataires.

Freddie Mac a indiqué jeudi que le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans à l’échelle nationale avait grimpé cette semaine à 6,58 %. La veille, la Mortgage Bankers Association avait annoncé que le taux contractuel des prêts immobiliers à 30 ans avait atteint 6,69 % au cours de la semaine s’achevant le 17 juillet. Ces deux taux étaient les plus élevés enregistrés depuis 11 mois.

Les taux hypothécaires ont désormais augmenté d’environ 0,60 point de pourcentage depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février, ce qui a fait grimper les cours mondiaux du pétrole et contribué à alimenter une hausse plus générale de l’inflation.

Les prix, mesurés selon l’indice utilisé par la Fed pour son objectif d’inflation de 2 %, augmentent à un rythme environ deux fois plus rapide, et les marchés obligataires sont désormais convaincus que la banque centrale américaine réagira bientôt par des hausses de taux. La Fed tiendra une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, et bien que les marchés à terme sur les taux ne reflètent qu’une probabilité d’environ un tiers d’une hausse lors de cette réunion, cette probabilité grimpe à près de 100 % pour la réunion suivante, en septembre.

Les marchés obligataires n’attendent pas. Les rendements des bons du Trésor à dix ans, qui servent de référence pour la fixation des taux des prêts immobiliers à 30 ans, ont augmenté d’un quart de point de pourcentage ce mois-ci et se situent près de leur plus haut niveau depuis 18 mois.