Les ventes d'Implanet augmentent de 18% au 3e trimestre

La croissance du chiffre d'affaires d'Implanet au 3e trimestre 2026 s'élève à 18% à 3,44 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 10,57 MEUR sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, soit une hausse de 21%. Elle vient confirmer la croissance enregistrée au cours des neuf derniers trimestres.

Toutes les régions sont en progression sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026 par rapport à la même période de l'année précédente. Cette dynamique est principalement portée par la bonne performance du nouveau système de fixation postérieur hybride JSS.

Ainsi, l'activité en France a progressé de 18% au cours de ces neuf premiers mois, avec un chiffre d'affaires de 3,75 MEUR. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires a également progressé de 45% pour ressortir à 3,84 MEUR. L'activité export dans le reste du monde a quant à elle enregistré un chiffre d'affaires de 2,98 MEUR.

Au 30 septembre 2026, la société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, disposait d'une trésorerie de 0,82 MEUR.

Compte tenu des prévisions de consommation de trésorerie sur la base des hypothèses actuelles d'activité, des développements commerciaux anticipés sur les exercices 2026 et 2027 et des facilités de paiement avec le groupe Sanyou Medical, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois.

Implanet examine également plusieurs options de financement afin de soutenir sa croissance et de répondre à d'éventuels besoins de financement supplémentaires.

Côté perspectives pour 2026, le groupe va

- renforcer sa présence aux Etats-Unis,

- déployer l'ensemble des gammes sur les zones géographiques stratégiques : assurer le déploiement commercial de JSS et des autres gammes Sanyou Medical, en France, aux Etats-Unis et à l'international ; étendre la distribution de la plateforme JAZZ en Chine (premier marché mondial du rachis en volume) avec Sanyou Medical,

- renforcer la dynamique de marché et de l'offre de produits,

- et finaliser l'enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (Medical Device Regulation) et des 510(k) de la FDA.