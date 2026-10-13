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Opération "transparence" sur le poids réel des pensions : 32% des crédits de l'Éducation nationale partent dans les retraites, 30% à l'Intérieur
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/10/2026 à 16:36

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Ces chiffres ont été publiés dans un rapport de Bercy sur les pensions de retraite de la fonction publique.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

"Cette information n'était pas cachée mais peu lisible". Dans un rapport publié lundi 12 octobre, Bercy fait valoir une opération de "transparence inédite" dans le Budget 2027, mettant en lumière la part totale des dépenses consacrées au paiement des pensions, pour chaque ministère.

J usqu'à près d'un tiers du budget des ministères finance la retraite des anciens agents, résume ainsi Bercy, selon une annexe du projet de budget 2027 consacrée aux pensions de la fonction publique, publiée mardi par le gouvernement, qui y voit un "effet d'éviction" tout en contestant l'idée d'un régime plus avantageux que le privé.

À l'Éducation nationale, 28,5 milliards d'euros sur 89,1 milliards de crédits prévus en 2027, soit 32%, seront in fine versés au compte qui finance les pensions, décrit ce document. La proportion est de 30% au ministère de l'Intérieur et d'environ 13% en moyenne pour l'ensemble des ministères.

Ces chiffres étaient parfois compliqués à calculer selon le périmètre retenu et le gouvernement vante mardi une "transparence inédite" avec la publication de ce rapport.

Ces taux élevés s'expliquent principalement par le déséquilibre démographique dans la fonction publique, avec moins d'un cotisant par retraité contre 1,5 pour les salariés du privé. L'Etat doit combler ce déséquilibre, ce qui a eu un coût de 41,5 milliards d'euros en 2025, rapporte le gouvernement.

Le déséquilibre démographique trouve sa cause à la fois dans le vieillissement de la population mais également dans la part croissante des contractuels, qui sont affiliés au régime général et non pas à celui des fonctionnaires. Pour le gouvernement, les dépenses de retraite tous régimes confondus pèsent sur d'autres priorités: entre 2000 et 2023, la part des dépenses pour les retraités rapportée au PIB a augmenté quand celle de l'enseignement a baissé.

Avec la présidentielle en ligne de mire, quel effort possible au Parlement sur les retraites ?

Le même document juge "erroné" le cliché d'un régime de fonctionnaires plus généreux que celui du privé. Selon une étude de la Drees (service statistique des ministères sociaux) qu'il cite, les fonctionnaires seraient un peu mieux lotis si les règles du privé leur étaient appliquées pour le calcul de leur pension (la génération née en 1958 aurait ainsi une pension réévaluée de 1,5%).

Hors militaires, les fonctionnaires sont partis en retraite en moyenne environ un an et deux mois plus tôt que dans le privé en 2025, en raison des départs anticipés ouverts à certaines catégories comme les policiers ou les aides-soignantes, avance le gouvernement. Il entend dégager un effort de 5,5 milliards d'euros dans son projet de budget 2027 sur les retraités, y compris ceux de la fonction publique, en n'indexant que partiellement les pensions par rapport à l'inflation et en abaissant le plafond d'un abattement sur l'impôt sur le revenu. Le projet de loi de finances (PLF) est examiné à partir de mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Budget France

10 commentaires

  • 17:46

    Faut bien le dire on en parle depuis 50ans que ce système irait un jour dans le mur, on y est.Les politiques n’ont rien fait, alors qu’ils savaient très bien se qui se passerait un jour. Il faut bien dire aussi que les syndicats et la Société ont bien été complices de cette volonté, voulant élever le niveau de vie des retraités à celui des actifs. Des qu’on parlait d’un système à point , tout le monde hurlait"……

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